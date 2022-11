Svindel med træpiller: Nu får flere kunder penge tilbage

Nordjyllands Politi vil nu udbetale de penge, som en række kunder fik beslaglagt i forbindelse med politiets verserende efterforskning af Pinderup Træpiller. Det oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Jan Brun Sørensen i en pressemeddelelse.



Pengene betales tilbage allerede nu, da der har været mange henvendelser fra borgere, som gerne ville have deres penge retur, da de skal bruge dem til indkøb af træpiller fra en anden leverandør.



- Det er fuldt forståeligt. Normalt vil sådan en tilbagebetaling først foregå, når der er afsagt dom, men vi har aftalt med mistænkte og dennes advokat, at vi iværksætter tilbagebetaling af pengene allerede nu, fastslår Jan Brun Sørensen.



Ifølge politikommissæren modtager alle berørte borgere deres penge retur.



Politikommissæren har, af hensynet til tavshedspligten og efterforskningen, ikke mulighed for at oplyse, hvilken størrelsesorden beløbene er i.



- Men de berørte borgere vil få pengene tilbageført til deres konto inden for nogle få dage, siger han.



Sagen er stadig under efterforskning af Nordjyllands Politi, og vil han ikke oplyse yderligere vedrørende politiets videre efterforskningsarbejde i sagen.