Svindlere slog til i Biltema: Slap væk med større kontantbeløb

Tirsdag lige før kl. 19 blev Biltema på Uglevej i Thisted besøgt af personer, der ikke havde rent mel i posen.

Under påskud af at skulle købe nogle batterier, fik et antal ukendte personer forvirret ekspedienten så meget som led i et vekselbedrageri, at det lykkedes dem at få udleveret "et større kontantbeløb fra kassen", oplyser politikommissær Henrik Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

- Vi har noget overvågning, som vi vil kigge nærmere på i forbindelse med efterforskningen, siger politikommissæren.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvor stort et beløb, der er tale om, men varehuschef i Biltema Thisted Michael Navndrup har ikke forhåbninger om, at pengene kan bringes til veje uanset hvad.

- Det er heldigvis ikke noget, vi oplever tit. Det er første gang, siden butikken er åbnet, så det er ikke noget, vi ser som et stort problem, men det er træls, når det sker, siger varehuschefen og tilføjer:

- Vi vil forsøge at bruge det konstruktivt, så vi kan lære, hvordan vi skal agere. For eksempel skal vi være mere synlige på gulvet i butikken, også i ydertimerne, hvor vi er mere sårbare.