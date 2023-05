Syv måneders fængsel for trusler og vold - nu er manden frifundet

NORDJYLLAND:Landsrettens afdeling i Aalborg har frifundet en 45-årig mand for vold og dødstrusler mod en 31-årig kvinde, der var bostøtte for ham, mens han var tilknyttet Forsorgshjemmet Kanstrupgaard i Mariagerfjord Kommune.

I byretten blev manden idømt syv måneders ubetinget fængsel for at true kvinden på livet; skubbe hende ned ad en trappe, så hun skadede ryggen, og udsætte hende for blufærdighedskrænkelse ved at vise hende børneporno på mobilen.

Han ankede dommen, som blev afsagt i november 2022, og nu er han frifundet for det hele.

Landsretten lægger til grund, at manden ved to bestemte episoder, 15. november 2021 og 26. januar 2022, var ophidset og udskældende og i det hele taget opførte sig på en måde, som har været meget ubehagelig for den 31-årige kvinde.

Men fordi kvinden har afgivet "skiftende og upræcise" forklaringer om, hvad tiltalte sagde og gjorde, finder landsretten det "overvejende betænkeligt" at fastslå, at tiltalte har gjort sig skyldig i de straffelovsovertrædelser, han er tiltalt for.

Byretten i Aalborg idømte den 45-årige mand syv måneders ubetinget fængsel. Han ankede, og nu er han frifundet. Arkivfoto: Lars Pauli

Det står i dommen.

Kan "pissegodt" lide hende

I landsretten forklarede den 45-årige mand, at han hverken slog, skubbede eller truede kvinden.

Han sagde også, at han "pissegodt" kan lide hende, og at det kommer som et chok for ham, at hun har anmeldt ham.

Den 45-årige mand er mangeårig stofmisbruger. Da kvinden var bostøtte for ham, var han sluset ud til egen bolig og fik 35 timers ugentlig bostøtte fra forsorgshjemmet.

Ptsd og hovedpine

Fagforeningen FOA Mariagerfjord har bistået den 31-årig kvinde under sagen. Hun henvendte sig til afdelingen i efteråret 2022 og var meget påvirket af de oplevelser, hun havde haft på jobbet.

FOA henviste kvinden til Arbejdsmedicinsk klinik og meldte de to episoder til politiet, eftersom arbejdsgiveren ikke havde gjort det. Kvinden lider i dag af ptsd og har kronisk hovedpine.

Fuldstændig målløs

Næstformand i FOA Mariagerfjord, Peter Bech Christensen, har disse kommentarer til dommen fra landsretten:

Peter Christensen, næstformand i FOA Mariagerfjord, er målløs over dommen fra landsretten i Aalborg. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Jeg er fuldstændig målløs over afgørelsen, hvor den 45-årige bliver pure frifundet, blandt andet fordi der ikke var beviser i form af vidner.

- Det, som er fuldstændig grotesk, er, at det bliver ord mod ord. Det gør, at vores medlemmer har en meget dårlig retsstilling, fordi de ofte arbejder alene med borgerne, siger Peter Bech Christensen.

Nordjyske har også pr. e-mail kontaktet Rie Kanstrup, forstander på Forsorgshjemmet Kanstrupgaard, og har tilbudt hende at kommentere dommen. Hun svarer:

- Vi tager dommen til efterretning. Herudover har vi ingen kommentarer til rettens afgørelse.