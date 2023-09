Tålmodig telefonsvindler narrede ægtepar - efter syv timer

Det var ikke blot overstået på fem minutter, da et nordjysk ægtepar torsdag aften blev lokket til at udlevere både oplysninger om deres kreditkort samt deres MitId.

Forud var gået en syv timer lang telefonsamtale med en person, der udgav sig for at være fra ’politiets nationale enhed’.

Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Ægteparret blev præsenteret for påstanden om, at de var eftersøgt i et afrikansk land, for ikke at have afleveret en lånebil retur. Efter de mange timers samtale endte parret at give telefonsvindleren - for sådan en var det i den anden ende af røret - både kortoplysninger til deres kreditkort og deres MitId.

Efter at samtalen blev afbrudt, fattede ægteparret alligevel mistanke, og en opringning til politiet udløste råd om hurtigst muligt at spærre både betalingskort og ID-oplysninger samt at give telefonsvindleren den kolde skulder, hvis han skulle kontakte dem igen.

Derudover blev parret vejledt i at holde øje med bankkonto i forhold til økonomisk tab og anmeldelse af dette.