Tårnhøj promille skyld i voldsom ulykke: Mand fik fjernet milt og amputeret nederste del af sit ben

AALBORG/ØSTER HURUP: En mandlig motorcyklist sidst i 60'erne kom fredag eftermiddag alvorligt til skade, da han var impliceret i et voldsomt sammenstød med en personbil.

Efter ulykken måtte motorcyklisten hastekøres til Aalborg Universitetshospitals Akut- og Traumecenter til behandling for sine skader. Skader, der har betydet, at han blandt andet har fået amputeret sin milt og den nederste del af sit venstre ben.

Skyhøj promille

Lørdag formiddag blev den sigtede - en 67-årig mand - fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Her kom det blandt andet frem, at han var stærkt påvirket af alkohol, da ulykken indtraf. En alkoholtest afslørede, at den sigtede havde en promille på 2,6 knap en time efter ulykkestidspunktet. Senere har biokemiske undersøgelser vist, at promillen - på selve ulykkestidspunktet - har ligget på omkring 3,5. Resultatet af den blodprøve, der formentlig vil afsløre den nøjagtige promille, foreligger dog stadig ikke.

Slingrede frem og tilbage

I retten fremførte anklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen blandt andet en forklaring fra et vidne, der havde kørt bag den sigtede, inden ulykken skete. Ifølge vidnet, som havde dyttet og blinket flere gange i et forsøg på at få bilisten foran ham til at standse, havde den sigtede slingret kraftigt fra side til side. En kørsel, der havde forårsaget, at fire-fem modkørende bilister måtte køre helt ud i rabatten for at undgå at blive påkørt.

Det lykkedes ikke vidnet at få den sigtede til at standse bilen. Omkring klokken 13:3o indtraf ulykken, hvor to motorcyklister kom kørende i den modsatte retning. Den første undveg akkurat en påkørsel, men den anden blev ramt af den sigtede, der - ifølge både vidnet og en inspektør - kørte 70-80 kilometer i timen.

Ifølge vidnet bremsede spritbilisten op efter påkørslen og holdt kortvarigt stille, hvorefter han kørte videre. Men 700 meter fra ulykkesstedet kørte han selv galt - og endte i grøften. Dog uden at pådrage sig alvorlige skader.

- Pludselig var de der bare

I retten virkede den sigtede - som ikke tidligere er straffet - en anelse konfus og svarede indimellem tøvende og lavmælt på anklagerens spørgsmål. Han erkendte, at han var alkoholpåvirket, da ulykken skete. Om formiddagen - et par timer før ulykken - havde han drukket to flasker vin, forklarede han. Og af årsager, som han ikke kunne redegøre for, havde han sat sig i bilen og kørt afsted.

- Jeg blev åbenbart fristet. Jeg ved ikke hvorfor, lød det blandt andet.

Han forklarede, at han havde følt sig distraheret af bilisten bag ham, som blinkede og dyttede, og at det var gået ud over hans koncentration.

- Og pludselig var de der bare, fortalte han om motorcyklisterne, hvoraf den ene altså kom alvorligt til skade.

Om sekunderne efter forklarede den 67-årige, at airbaggen var blevet udløst som følge af påkørslen af motorcyklisten, og at han - i en choklignende tilstand - var kørt videre. Han benægtede altså, at han med vilje var flygtet fra ulykkesstedet.

Inspektøren på stedet har dog efterfølgende vurderet, at airbaggen først blev udløst, da den sigtede selv kørte galt 700 meter fra det sted, hvor ulykken skete.

Anklager: Det var vanvidskørsel

Med henvisning til regeringens såkaldte vanvidspakke (en ny lov om vanvidsbilisme, der trådte i kraft 31. marts 2021, red.) argumenterede anklager Kim Kristensen for, at der var tale om vanvidskørsel, fordi den sigtede i forbindelse med spirituskørslen uagtsomt havde forvoldt betydelig legemsbeskadigelse og desuden havde forvoldt nærliggende fare for andres liv og førlighed - og i øvrigt undladt at hjælpe offeret, da ulykken var sket. Påstanden lød, at sigtede i første omgang skulle varetægtsfængsles - og at der derefter var lagt op til en “betydelig fængselsstraf” på minimum ét år.

Forsvarer Dorthe Giessing argumenterede derimod for løsladelse.

- Der er ikke tale om et ungt menneske, der kører helt vanvittigt og har det gjort det mange gange før. Det var sådanne tilfælde, vanvidspakken havde til formål at forhindre. Her er der tale om en ganske normal mand, der ikke tidligere er straffet for overtrædelse af straffeloven eller færdselsloven. En helt almindelig mand med fast arbejde, kone og hus, lød det blandt andet fra forsvareren, før der kom en afsluttende bemærkning fra den sigtede:

- At jeg flygtede fra stedet var ikke bevidst. Det kunne jeg aldrig, aldrig nogensinde drømme om.

Den sigtede varetægtsfængsles frem til 24. maj. Han kærede ikke kendelsen.