Tårnhøje promiller og voldsom fart: Her er 5 vilde vanvidssager

NORDJYLLAND:Hastigheder langt over 200 km/t og promiller af den tårnhøje kaliber

Siden reglen om vanvidskørsel blev indført 1. april sidste år, har Nordjyllands Politi beslaglagt 93 køretøjer. Det svarer til cirka en hver fjerde dag, og det er primært biler i den højere prisklasse, har politiet tidligere fortalt.

Også Midt- og Vestjyllands Politi har haft travl med at beslaglægge biler på grund af vanvidskørsel. 153 køretøjer er det blevet til - hvor mange af sagerne, der er fra Thy og Mors har desværre ikke været muligt at få oplyst.

Midt- og Vestjyllands Politi kunne i øvrigt fejre årsdagen for loven om vanvidskørsel med at se Retten i Viborg afsige dom i landets første sag med et leaset køretøj, der var blevet beslaglagt. En dom, der betyder, at køretøjet er blevet konfiskeret.

Første år med nye regler har budt på flere spektakulære sager. Her har vi samlet nogle af de vildeste:

1: 236 km/t på Hirtshalsmotorvejen i ny Lamborghini

Han havde købt Lamborghinien samme dag i Tyskland, og var på vej til færgen i Hirtshals for at komme hjem til Stavanger i Norge. Men lige syd for Hjørring blev han målt til 236 km/t i politiets fartkontrol.

Selvom Shaka Ameen ikke mente, at det var hans bil, politiet havde set, blev han i februar måned idømt 20 dages fængsel, mens Lamborghinien efter fire måneders beslaglæggelse blev endelig konfiskeret.

2: Lastbilchauffør med promille på 2,66

20 dage i fængsel, udvisning af landet og frakendelse af kørekortet i tre år. Det blev prisen, da en 51-årig ukrainsk lastbilchauffør forsøgte at køre med en promille på 2,66.

Chaufførens køretur havde fået en brat afslutning, da han pløjede gennem en rundkørsel på Hobrovej i Svenstrup og ramte en anden bil.

Ukrainerens vognmand slap dog med skrækken, da retten i december måned slog fast, at han kunne få sin beslaglagte lastbil tilbage.

3: 150 km/t på motorcykel endte galt

Fartgrænsen var 60 km/t, men en 48-årig mand formåede at presse sin motorcykel op på mindst 150 km/t på Tvoruphøjevej ved Bælum. Politiet havde bemærket, at han gassede voldsomt op, men da de tændte for det blå blink blev farten sat endnu mere op.

Det endte med at motorcyklen skred ud i rabatten, og den 48-årig motorcyklist fik - udover en sigtelse for vanvidskørsel - brud på rygsøjlen og adskillige brud på sin ene fod.

4: Lette blæste alkometer op på 3,4

Efter et trafikuheld ved Brovst fandt betjentene en 37-årig lettisk mand, der erkendte at have ført bilen. Han viste sig at være fuld. Meget fuld.

Han blæste alkometeret helt på 3,4. Og det er ikke bare et godt stykke over den promillegrænser på 2,0, hvor spritbilisme også bliver til vanvidsbilisme, det er en promille, der er så høj, at almindelige mennesker, der ikke er vant til at drikke meget, nærmer sig bevidstløshed og død.

5: 17-årig kørte over 200 km/t på landevejen i egen Mercedes

En ung mand fra den nordlige del af Thisted Kommune var kun 17 år og havde endnu ikke taget kørekort, da han ræsede afsted ad Aalborgvej fra Vesløs mod Østerild og videre op ad Hjardemålvej med over 200 kilometer i timen.

Den 17-årige stod som ejer af bilen, men han havde købt de falske nummerplader på nettet. Køretøjet var hverken registreret eller ansvarsforsikret i Danmark, og i øvrigt var to af dækkene nedslidte.

Det har netop givet en dom på 60 dages fængsel, frakendelse af førerretten i tre år, en konfiskeret Mercedes og en bøde på 5500 kroner for øvrige færdselsforseelser.