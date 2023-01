Tæskede og truede kone, fastholdt betjent og slog mand i ansigtet

HJØRRING:En nu 30-årig mand skal otte måneder i fængsel efter to episoder fra 2022, som begge involverede vold.

Det fortæller anklager Mads Iversen fra Nordjyllands Politi.

Mandag tog Retten i Hjørring stilling til i alt seks anklagepunkter, hvor den 30-årige endte med at blive dømt for alle forholdene.

Han blev dømt for vold i gentagelsestilfælde efter en episode 5. august 2022, hvor han først slog en person to gange i hovedet på et værtshus i Hjørring. Tre kvarter senere slog han ligeledes en person i hovedet uden for værtshuset, så personen faldt omkuld og pådrog sig skrammer.

I forbindelse med den efterfølgende anholdelse modsatte han sig anholdelse. Det skete ved, at han først sparkede en betjent over skinnebenet og efterfølgende holdt betjenten fast om halsen, så betjenten ikke kunne komme fri. Samtidig slog han med sin anden hånd ud efter den anden betjent og snittede ham på venstre kind.

Under anholdelsen sparkede og slog han yderligere flere gange ud efter de to betjente - dog uden at ramme.

Ved samme anholdelse var han i besiddelse af cirka 1,53 gram hash til eget forbrug.

Retten dømte også den 30-årige mand for en episode 22. september 2022. Her lød anklagen på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde, da manden fra omkring klokken 22 til 03 på en privat adresse i Hjørring udsatte sin kone for vold med et cirka 85 centimeter langt aluminiumsrør. Det slog han adskillige gange sin kone med i hovedet og på kroppen.

Undervejs truede han også sin kone på livet ved at sige: "Jeg slår dig fandme ihjel" eller lignende.

Den 30-årige erkendte at have puffet manden i ansigtet på værtshuset 5. august, men nægtede både at have slået en i ansigtet uden for værtshuset og at have holdt en betjent fast og slået den anden. Han erkendte dog at have modsat sig anholdelsen.

De 1,53 gram hash erkendte han også at have været i besiddelse af, ligesom han erkendte, at han havde slået sin kone 5-6 gange med aluminiumsrøret. Han nægtede dog at skulle have truet hende på livet.

Foruden de otte måneders ubetinget fængsel har manden fået seks måneders opholdsforbud i tidsrummet mellem klokken 00 og 05 om at færdes og opholde sig på serveringssteder, hvor der sælges alkohol.

Den 30-årige modtog dommen.