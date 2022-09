41-årig voldsmand: - Jeg er pisseligeglad med alt og alle

AALBORG:To gange med få måneders mellemrum tævede en 41-årig mand fra Aalborg-området sin kæreste - og begge gange valgte hun efterfølgende at følge med ham til den psykiatriske skadestue i Aalborg, hvor han modtog behandling.

Først flere uger efter den sidste voldsepisode, som fandt sted 9. januar i år på kvindens adresse, valgte kvinde, som er midt i 30'erne, at involvere politiet. Mandag førte det til, at den 41-årige mand blev idømt fire måneders betinget fængsel samt 100 timers samfundstjeneste.

Han tog betænkningstid i forhold til at anke dommen, oplyser anklager Mathias Nysom Petersen fra Nordjyllands Politi.

Kvælertag og knivtrusler

I retten forklarede kvinden, hvordan kæresten i et anfald af sygelig jalousi havde overfaldet hende natten til 13. oktober i fjor på badeværelset i hendes daværende bolig. Her havde han lagt hænderne omkring hendes hals og klemt til, hvorefter han havde slået hendes hoved ind i en væg og truet hende med en køkkenkniv.

Efterfølgende fulgte hun med manden til den psykiatriske skadestue, hvorfra han kortvarigt blev indlagt og modtog behandling.

Knap tre måneder senere gik det galt igen. Parret havde trods den første voldsepisode opretholdt deres forhold, men kvinden var sammen med sine tre mindreårige børn flyttet ind i en villalejlighed på en ny adresse.

Søndag 9. januar midt på aftenen røg parret igen i totterne på hinanden, og endnu engang tog den 41-årige mand kvælertag og halsgreb på kvinden. Mens børnene sov, fortsatte tumulten til en time efter midnat, hvor det lykkedes kvinden at flygte ud i en gang i huset, hvorfra hun forsøgte at komme op af en trappe til ejerne af huset, som boede på førstesalen.

På grund af tumulten kom ejerne ud på trappen, hvor de så manden banke sin kærestes hoved ind i et elskab og i gelænderet på trappen, forklarede de i retten.

Tilset af læge

Det fik den ene af udlejerne til at gå ind efter sin telefon for at alarmere politiet, men da hun stod med telefonen i hånden, var den 41-årige fulgt efter, og ifølge anklageskriftet truede han hende til at opgive sit forehavende med ordene "du ved godt, at når jeg er i det her humør, så er jeg pisseligeglad med alt og alle".

Derefter faldt gemytterne til ro, og endnu engang fulgte kvinde, der blev overfaldet, sin kæreste på den psykiatriske skadestue.

Dagen efter blev hun tilset af sin læge. Siden afbrød hun forholdet til den 41-årige, men først 14 dage senere besluttede hun sig for at gå til politiet.

Det udløste en tiltale for at have begået vold af særlig rå og brutal karakter samt en tiltale for at have overtrådt straffelovens § 133 om trusler mod vidner. Det sidste valgte domsmandsretten at følge, men til gengæld valgte retten blot at dømme manden efter den milde voldsparagraf 244.

Ifølge anklager Mathias Nysom Petersen er det årsag til den betingede fængselsstraf til den 41-årige, som ikke tidligere er dømt for tilsvarende kriminalitet.