Taget på fersk gerning: 17-årig og 15-årig gjorde sig til indbrudstyve for knallertdele

THISTED:To teenagere på 17 og 15 år blev fredag aften pågrebet af politiet.

De to var omkring kl. 21:10 i færd med at begå indbrud i et aflåst cykelskur på Havrevej. Målet for tyvene var en scooter, som man angiveligt ville forsøge at stjæle dele fra.

Politiet tog dem imidlertid på fersk gerning, og den 17-årige blev anholdt og taget med på stationen. Her blev han afhørt og endeligt løsladt kl. 23:00.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at de sociale myndigheder er underrettet i sagen.