Taxa-tyv slår til igen: 31-årig sigtet for nyt tyveri efter biljagt

MORS:Søndag eftermiddag indfandt en 45-årig mand og en 43-årig mand sig på politistationen på Resenvej i Skive.

De to ville anmelde et tyveri af en Ford Focus, der stod ulåst på Frederiksgade i Skive med nøglen i tændingslåsen.

- Imens de to mænd sad på stationen og afgav forklaring, blev vi ringet op af den enes 21-årige søn. Efter en del forvirring blev vi klar over, at den 21-årige kørte bag ved den stjålne bil, på vej op ad Hovedvej 26 mod Mors, fortæller politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

Politiet instruerede den 21-årige om at holde afstand og ikke at tage kontakt til føreren af den stjålne bil, men da bilen gjorde holdt ved Circle K i Nykøbing, kunne den 21-årige alligevel ikke lade være med at konfrontere tyven.

- Det viste sig, at tyven var en 31-årig mand fra Nykøbing. Han tog bestik af situationen og vurderede sikkert, at det var mere, end han kunne klare, så han udleverede nøglerne og gav sønnen en undskyldning. Han sagde noget i stil med, at "hvis jeg havde vist, det var jeres bil, så havde jeg ikke gjort det", siger Niels Bach.

Manden forsvandt efterfølgende fra stedet, og da politiet nåede frem, kunne den 21-årige ikke fortælle, hvor han var gået hen.

- Men han kunne oplyse, at den 31-årige havde en kniv, fordi han havde set et knivskæfte stikke op af bukselinningen, siger Niels Bach.

Den 21-årige sagde så, at den 31-årige muligvis var gået ind på tankstationen.

- Hvis han var løbet derind med en kniv, var det pludselig en ny situation, så det gjorde os bekymrede. Det viste sig dog hurtigt, at han ikke var derinde, men til gengæld havde et vidne set ham stige ind i en taxa, siger Niels Bach.

Det lykkedes politiet gennem taxaselskabet at få kontakt med den taxachauffør, der havde taget den knivbærende 31-årige mand med i sin bil.

- Vi fik taxachaufføren i røret, og på en eller anden måde lykkedes det ham at bekræfte, at han havde den 31-årige med i bilen, uden at det vakte mistanke hos passageren. Taxachaufføren holdt hovedet koldt og satte farten ned, så vi kunne indhente dem og bringe taxaen til standsning, siger Niels Bach.

Den 31-årige blev endeligt pågrebet på Brovej ved Viumvej. Her blev han anholdt og sigtet for brugstyveri og overtrædelse af knivloven, men også for spirituskørsel, da han var påvirket af alkohol, og for kørsel i frakendelsestiden, da han havde fået taget sit kørekort ved anden anledning.

Nordjyske erfarer, at der er tale om den selvsamme 31-årige mand, der i juni i år forårsagede en større biljagt gennem Aalborg.

Den 31-årige befandt sig dengang i Aalborg, fordi han var blevet transporteret af politiet til psykiatrisk skadeskue på Mølleparkvej. Her havde manden dog tilsyneladende fortrudt, hvorfor han flygtede fra stedet i en stjålen taxa og forårsagede en større biljagt gennem Aalborg og over Limfjordsbroen, inden han blev pågrebet i Nørresundby. Nærmest mirakuløst kom ingen personer til skade ved episoden.