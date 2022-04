Telefonstorm til politiet: Narkobilist smadrede bil på E45

SVENSTRUP:En 28-årig mand fra Aalborg kørte lørdag eftermiddag kort efter kl. 16 så usikkert på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning syd for Støvring, at det udløste en regulær telefonstorm til Nordjyllands Politi fra utrygge medtrafikanter på motorvejen.

- Vi fik gentagne meldinger via alarmcentralen om en personbil, som man mener er en spritbilist. Jeg vil tro, vi fik fem-seks opkald indenfor få minutter, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

To patruljevogne - en fra syd og en fra nord - satte udrykningen i gang, men inden de nåede at få kontakt med bilisten, påkørte han et autoværn i nødsporet lige syd for afkørslen mod Sønderup syd for Støvring.

- Der skete materiel skade på autoværnet og stor materiel skade på bilen. Men ingen personskade, oplyser vagtchefen.

Da politiet nåede frem, blev den 28-årige bilist narkotestet.

- Han var tydeligt påvirket - formentlig at narkotika, så han blev anholdt og kørt på sygehuset, hvor han fik taget en blodprøve.

Den skal nu afsløre grunden til mandens usikre kørsel og eventuelt danne baggrund for en senere tiltale.

Den 28-årige er siden blevet løsladt.