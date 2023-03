10 personer blev evakueret under storbrand - hus brændt ned til grunden

DORF:10 personer var evakueret i godt en time fra deres hjem tirsdag aften på grund af en brand i den nordjyske landsby Dorf.

Det oplyser Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Politiet modtog klokken 21.48 tirsdag aften en anmeldelse om en stor brand i en villa.

- Røgudviklingen var så massiv, at indsatslederen valgte, at syv huse skulle evakueres, siger vagtchefen.

- Røgdykkere har været inde med masker og få dem ud og givet dem et sted, de lige kunne opholde sig.

Indsatslederen tog beslutningen om evakuering, da røgen lå lavt i området og ikke blæste væk.

De evakuerede borgere opholdt sig i en af politiets gruppevogne.

Beboerne fik lov til at vende tilbage til deres huse, da der var mere styr på røgudviklingen.

Tjek for røgforgiftning

Vagtchefen oplyser omkring klokken 5.30, at politiet endnu ikke har fået meldinger om, at branden er helt slukket.

Et hus i landsbyen Dorf brændte natten til onsdag ned til grunden. Foto: Jan Pedersen

Villaen kommer til at brænde ned til grunden, og det er vurderingen fra indsatslederen, at der kommer til at være efterslukning og brandvagt det meste af onsdag formiddag.

Ingen er kommet alvorligt til skade i branden.

Dog er en beboer i den store villa, der brænder, blevet kørt til sygehuset for at blive tjekket for røgforgiftning, oplyser vagtchefen.

Politiet har efterfølgende været i kontakt med skadestuen, der siger, at der ikke er sket noget med beboeren.

Politiet er endnu ikke klar over, hvordan branden er opstået.

- Vi kommer til at spærre stedet af med henblik på, at efterforskere skal komme og undersøge brandårsagen, siger Jesper Sørensen.

Brand i Dorf

/ritzau/