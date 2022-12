Tidligere bankdirektør erkender millionsvindel: Det blev en mani

Tidligere kommunikationsdirektør i Spar Nord Ole Madsen erkender at have svindlet sin tidligere arbejdsgiver for 20,5 millioner kroner.

Tilståelsen kommer på et retsmøde i Retten i Aarhus, hvor den tidligere direktør som ventet lægger kortene på bordet.

Han erkender misbrug af firmakort og at have sendt falske fakturaer fra sit eget firma til Spar Nord.

Fakturaerne var for fiktive ydelser, og som direktør i Spar Nord godkendte han selv regningerne.

- Jeg kom i gang med noget, jeg ikke rigtig kunne stoppe igen. Det blev en slags mani for mig, siger han i retten.

Svindlen fandt sted over en årrække fra 2009 til 2020.

Den tidligere kommunikationsdirektør er diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse, tidligere kaldet maniodepressiv lidelse.

Han har tidligere erkendt svindlen over for dels politiet, sin tidligere arbejdsgiver og over for erhvervsmediet Finans.dk.

Bedrageriet blev opdaget, efter Ole Madsen i 2020 forlod banken.

Sagen har tidligere været berammet til at finde sted 31. oktober, men dengang blev retsmødet aflyst, da hovedpersonen var indlagt på psykiatrisk sygehus.

I retten forklarer Ole Madsen, at han brugte pengene til forbrug. Det var primært rejser, vin og tøj.

- Jeg forsøgte at dulme min depression ved at købe ting af forskellig art, siger Ole Madsen.

- Pengene er brugt rub og stub. Det var også derfor, jeg blev nødt til at fortsætte, siger han i retten.

Ifølge Ole Madsen kunne svindlen foregå, fordi der ikke var nogen kontrol med de bilag, han attesterede.

- Der var en bemærkelsesværdig - tror jeg man kan sige - mangel på kontrol, siger han.

Den tidligere direktør er erklæret personligt konkurs.

En mentalerklæring slår fast, at han ikke er eller har været sindssyg og derfor er egnet til almindelig straf.

Specialanklager Mette Vestergaard mener på den baggrund, at Ole Madsen står til mindst fire års ubetinget fængsel.

Der er ifølge anklageren tale om grov svindel begået af en person i en ledende stilling over en længere årrække.

- Det er formildende, at han har angivet sig selv og tilstået, men der er ikke grundlag for en helt eller delvist betinget dom i en sag af denne størrelsesorden, siger Mette Vestergaard.

Forsvarsadvokat Ole Søgaard-Nielsen mener derimod, at Ole Madsen bør have en dom til ambulant psykiatrisk behandling - alternativt en betinget straf på halvandet års fængsel.

- Almindelig straf vil ikke være hensigtsmæssig, lyder det fra forsvarsadvokaten, der henviser til, at hans klient er under medicinsk behandling og har behov for samtaler med psykolog og psykiater.

Hovedpersonen selv får det sidste ord.

- Jeg vil bare gerne sige undskyld til Spar Nord, lyder det fra Ole Madsen.

Der afsiges dom i sagen 21. december.

/ritzau/