Drabsdømt om medskyldig: - Hun er fremstillet utrolig dårligt

AALBORG:Den 23-årige Kylie Flodager og 36-årige Dan Flex er blev idømt 14 års fængsel for på brutal vis at have mishandlet og dræbt en 45-årig mand i deres lejlighed sidste år.

Det har et flertal i nævningetinget ved Retten i Aalborg netop afgjort.

Det nu tidligere kærestepar blev tidligere på dagen fundet skyldig i at have begået drabet i forening af et enigt nævningeting.

Drabet skete 30. april, hvor den 45-årige blev lokket op i lejligheden af den 36-årige dømte. Han ville hævne sig på den nu afdøde, som tidligere havde haft et seksuelt forhold til den 23-årige.

I lejligheden blev den 45-årige udsat for grov vold og mishandling over flere timer, hvor han blandt andet blev gennembanket med et jernrør, blev mishandlet med mindst 40 snit og stik med en kniv, ligesom han fik indsprøjtninger med wc-rens.

Under retssagen er det kommet frem, at den omfattende og makabre vold ikke i sig selv var dødelig – men altså mere havde karakter af mishandling. Derimod blev den 45-årige kvalt med stor kraft, og det var dødsårsagen, slog en retsmediciner fast.

Dømt: Jeg elsker hende stadig

Inden retten afsagde dommen, fik de tiltalte det sidste ord. 36-årige Dan Flex havde skrevet et brev, som han læste op for retten med bestemt og klar stemme:

Den 36-årige forklarede i talen, at hans eks-kæreste havde haft et hårdt liv, og at han var helt sikker på, at hun havde været udsat for nogle traumatisk oplevelser, som stadig hjemsøgte hende.

- Jeg synes, at Kylie er fremstillet utrolig dårligt, som nok er resultatet af de indre problemer, hun kæmper med, lød det.

Han gjorde det klart, at han stadig ville beskytte Kylie Flodager:

- Jeg dømmer hende ikke, og jeg elsker hende af hele mit hjerte. Jeg taler sandt. Vær sød at tage hensyn til Kylie, sagde han.

Den 36-årige valgte at modtage dommen.

Den 23-årige ankede dommen på stedet.