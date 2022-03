Pedel krænkede piger på nordjysk friskole

AABYBRO:Seks forskellige piger i alderen seks til 12 år blev flere gange udsat for blufærdighedskrænkelser, mens de var i skole. Torsdag blev en nu tidligere pedel på Aabybro Friskole så dømt for krænkelserne.

Sagen var en ren tilståelsessag, og i Retten i Hjørring blev den nu 64-årige mand idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om sexologisk behandling.

Den første pige blev krænket i 2017, og det sidste tilfælde af blufærdighedskrænkelser skete op til 21. april, hvor den 64-årige blev anmeldt til politiet.

I de fleste tilfælde krænkede den tidligere pedel pigerne ved at beføle dem uden på tøjet, men i et tilfælde blev en pige også befølt inde under tøjet, ligesom han blottede sig for en anden pige.

Skete i værkstedet

Den 64-årige fungerede som en alt-mulig-mand på Aabybro Friskole, hvor han blandt andet også var vikar i sløjdundervisningen, og så havde han sit eget værksted på skolen.

Og det var her, de fleste af krænkelserne skete.

Værkstedet var nemlig et sted, hvor børnene opholdt sig i frikvartererne. Også de seks piger, der blev krænket.

I retten forklarede den 64-årige, at han befølte pigerne i forbindelse med, at han krammede dem.

Han fortalte også, at han ikke kunne huske selve situationerne så godt, men han kan godt huske, at det er sket.

Behandling og opholdsforbud

Den 64-årige blev fyret som pedel i forbindelse med sagen, og han er siden flyttet fra området.

Han har også frivilligt opsøgt sexologisk behandling "for at finde ud af, hvad der er galt med ham", som han udtrykte det i retten.

Den 64-årige er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen, og den konkluderede blandt andet, at manden havde en afvigelse i form af tiltrækning til mindreårige piger.

Derfor blev dommen også gjort betinget af, at han skal underlægge sig sexologisk behandling. Derudover er han frakendt retten til at arbejde med børn og unge under 18 år i fem år, og endelig har han fået forbud mod at opholde sig på skoler og fritidsinstitutioner i Aalborg Kommune, hvor han bor nu.

Endeligt er den 64-årige blevet idømt at betale erstatning til pigerne på henholdsvis 15.000 og 20.000 kroner i et tilfælde.

Skoleleder sagde op

Sagen begyndte, da Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse om krænkelserne 16. april 2021.

Omkring en måned senere - 16. juni - kom sagen frem i offentligheden, da den 64-årige pedel blev sigtet for krænkelserne.

Det kom også frem, at skolelederen, som konsekvens af sagen, havde valgt at fratræde sin stilling. Hun blev fritstillet 14. juni.

Skolelederen skrev i et brev til forældrene på Aabybro Friskole, at hun havde svigtet - men ikke bevidst - ved ikke at have handlet.