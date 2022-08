Tiltale: 22-årig blev lokket i baghold, omringet og skudt

AALBORG:To nu 20-årige mænd er blevet tiltalt for i marts 2021 at have planlagt at lokke en 22-årig mand i baghold for at skyde og dræbe ham.

Det fremgår af anklageskriftet mod de to mænd, som Nordjyske har fået aktindsigt i.

Skudepisoden skete om natten 21. marts 2021 på Hadsundvej i Aalborg. På det tidspunkt var en konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Aalborg på sit højeste. De to grupper havde flere gange været i sammenstød med knive og slagvåben, og politiet betragtede også skudepisoden på Hadsundvej som en del af denne konflikt.

Det var dog en klar tilspidsning af konflikten, og det mest alvorlige sammenstød mellem de to grupperinger.

Lokket i baghold

Og ifølge anklageskriftet var det altså et planlagt drabsforsøg, hvor flere gerningsmænd deltog. Det er dog kun lykkedes politiet at identificere de to tiltalte.

Drabsforsøget skete omkring klokken 00.30, og ifølge anklageskriftet havde de to tiltalte forinden aftalt at mødes med den 22-årige på Hadsundvej.

Men da den 22-årige ankom i sin bil, sammen med en anden mand, blev han omgående omringet af to andre biler og nogle knallerter.

Og så blev der åbnet ild.

Der blev affyret flere skud med 9 mm pistoler mod den 22-åriges bil, og han blev ramt af skud i låret. Den anden mand, der sad i bilen, undgik at blive ramt.

Politiet har vurderet, at op mod 10 personer var med i bagholdet. De fleste af dem er altså fortsat uidentificerede.

Holdt fanget i skovområde

Men dramaet stoppede ikke her. Efter skudsalven blev den 22-årige sårede mand - ifølge anklageskriftet - hevet ud af sin bil af flere gerningsmænd og beordret ind i en anden bil under trusler om, at han ville blive stukket ned, hvis han ikke fulgte med.

Gruppen af mænd kørte den 22-årige ud til at skovområde ved Aalborg, hvor de holdt ham fanget, hvorefter de beordrede ham ind i en taxa og kørte ham til et nyt skovområde.

Efter er par timer, lod gruppen af mænd ham gå.

Flere uidentificerede medgerningsmænd

Efter skudepisoden jagtede politiet de mange, mulige gerningsmænd. Miljøet omkring de kriminelle grupperinger er svær at efterforske i, som politiet udtrykker det, da ingen af parterne har interesse i at tale med politiet.

Der gik også et stykke tid, før politiet havde identificeret de to nu tiltalte mænd. De blev begge varetægtsfængslet 1. juni.

Politiet havde dengang formodning om, at der ville ske flere anholdelser i sagen.

Sagen mod de to 20-årige forventes at komme for retten i november og december.

De to 20-årig tiltalte mænd har siddet varetægtsfængslet siden juni sidste år.