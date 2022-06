Tiltale: Eks-politiker tjente penge på sexfester med prostituerede

HADSUND:Med halvandet års forsinkelse skal den tidligere byrådspolitiker Per Zeidler nu i retten, hvor han er tiltalt for rufferi ved blandt andet at have tjent på at arrangere mindst seks sexfester med prostituerede i Nordjylland.

Sagen skulle egentlig havde været for retten i januar 2021, men retssagen blev dengang aflyst på grund af corona. Og da sagen var planlagt i retten i efteråret 2021, blev den også aflyst.

Men nu ser det ud til at lykkes. Sagen begynder mandag, og over tre dage skal Retten i Aalborg behandle sagen mod den tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune, der siden 2017 har tilkaldt sig en del opmærksomhed på grund af sexfester.

I 2017 blev han afsløret i at arrangere og tjene penge på gangbangs, hvilket kostede ham sædet i byrådet. I 2019 blev han så idømt seks måneders betinget fængsel for at have været med til at arrangere 73 gangbangs, som han sammen med en medgerningsmand tjente 200.000 kroner på.

Tog sexfester med til Nordjylland

På det tidspunkt var han flyttet til Hadsund, og ifølge det nye anklageskrift tog han sine forretninger med sig til Nordjylland.

Ifølge anklageskriftet gik der nemlig blot få dage efter dommen i 2019, før Per Zeidler igen var i gang med at arrangere sexfester med prostituerede mod betaling.

Denne gang skulle det primært være foregået på en adresse i Skelund ved Hadsund - med undtagelse af et enkelt gangbang-event i Øster Hurup - henover sommeren fra maj til august 2019.

Og ifølge anklagemyndigheden omsatte den 59-årige eks-politiker for 91.500 kroner ved de seks sexfester i Nordjylland, hvoraf han selv scorede 20 procent af omsætningen.

Tiltale: Drev bordel

Men selvom Per Zeidler var blevet tiltalt for ulovlige sexfester for anden gang, var der stadig aktivitet omkring ham.

Derfor løb der flere tiltaler på, mens sagen ventede på at komme i retten. Ekspolitikeren er nu også tiltalt for at have virket som alfons ved at have drevet virksomhed med prostitution over tre dage i maj 2020.

Ifølge anklageskriftet betalte Per Zeidler en prostitueret for at have seksuelle forhold til adskillige kunder, som den 59-årige indgik aftaler om prisen med.

Ifølge tiltalen skulle han også have stillet sin egen bopæl til rådighed som en slags bordel for flere af de seksuelle ydelser.

Det skulle - ifølge anklageskriftet - havde givet ekspolitikeren en omsætning på 56.000, hvoraf han beholdte 34.000 kroner selv.

Der er afsat tre dage til retssagen, og anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til den 59-årige.

Den første retsdag er afsat til, at Per Zeidler kan afgive sin forklaring.