Tiltale: Landbrug nedbrændt for at snyde med forsikring

Det var ifølge anklagemyndigheden en 35-årig mands forsøg på at bedrage sit forsikringsselskab, som førte til, at et nedlagt landbrug på Voldsted Skolevej ved Støvring brændte ned. Manden nægter sig skyldig.

Det var ifølge anklagemyndigheden dog ikke manden selv, som stak ild på stedet, men en anden person, som allerede er blevet dømt i sagen.

- Vi mener, at han har brændt stedet ned for at få eftergivet en huslejegæld, og han har også fået udbetalt et beløb i kontanter, fortæller senioranklager Thomas Klingenberg.

Af sagens anklageskrift fremgår det, at der skulle være tale om en gæld svarende til et års husleje inklusive forbrug samt 3500 kroner.

Den 35-årig skulle desuden have tilbudt den anden mand at kunne bo gratis på det nedlagte landbrug, indtil det blev brændt ned. Med alle udgifter betalt.

Formålet med det hele var angiveligt at få udbetalt et beløb fra forsikringsselskabet.

Reportagerne fra de lokale medier på brandnatten gik på, at der klokken 02.46 blev anmeldt en brand i et ubeboet stuehus i et nedlagt landbrug på Volsted Skolevej.

Både TV2 Nord og Nordjyske rapporterede, at branden blussede op igen, efter at den i første omgang så ud til at være slukket.

- Vi var gået i gang med efterslukningsfasen, men der lå tilsyneladende nogle røggasser og ulmede oppe under kip, som pludselig brød igennem taget, og så fik ilden fat igen, fortalte indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab til Nordjyske.

Bojsen fortalte også, hvordan der allerede var godt gang i flammerne, da brandfolkene kom ud på stedet.

- Huset var allerede overtændt, da vi kom herud. Det må have brændt et stykke tid, før naboen opdagede det, lød det dengang fra indsatslederen.

Efter slukningen af branden var det politiets opgave at kaste lys over, hvad der var sket. Ifølge de første meldinger fra politiet var der til at begynde med ikke noget, som pegede i retning af brandstiftelse.

- Lige nu har vi ikke noget, der tyder på, at det kan være en mistænkelig brand, men det er endnu for tidligt at sige, sagde vagtchef hos Nordjyllands Politi Poul Fastergaard morgenen efter branden til TV2 Nord.

Men efterforskningen pegede altså i retning af noget andet, og én person er altså allerede dømt i sagen. Den 35-årige er varetægtsfængslet, og sagen mod ham forventes afgjort den 6. januar ved Retten i Aalborg.

I samme ombæring behandles også en ældre sag, hvor der i januar 2018 blev sat ild i en leaset bil af mærket Porsche. Anklagemyndigheden mener, at det var den 35-årige, der enten gjorde det eller fik nogen til at gøre det.

/ritzau/