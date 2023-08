Tiltale: Smuglede narko til Nordjylland med pakkepost

To mænd var sidste år en del af en fødekæde, der smuglede flere kilo narko til Nordjylland fra flere europæiske lande.

Sådan lyder tiltalen i hvert fald mod de to mænd på henholdsvis 37 år og 47 år. Ifølge anklageskriftet stod mændene for at tage imod narkoen, når den ankom fra andre lande og distribuere det videre.

Men politiet var på sporet af dem, da mændene - ifølge anklageskriftet - stod bag flere forhold af narkosmugling i oktober og november sidste år.

Anklager Kim Kristensen oplyser, at den omfattende sag mod de to mænd er resultatet af en længere efterforskning, hvor hvor Nordjyllands Politi blandt andet har haft et tæt samarbejde med Toldstyrelsen og GLS.

Fik sendt pakker med narko

Ifølge anklageskriftet var rollefordelingen mellem de to mænd var den samme hver gang: Den 37-årige mand fik sendt narko med pakker fra udlandet, og derefter gav han det videre til den 47-årige mand, som var næste led i narko-fødekæden.

Det var også sådan det foregik 27. oktober, hvor der forinden - ifølge anklageskriftet - var blevet sendt en pakke fra Holland med seks kilo amfetamin og ca. 500 kokain.

Politiet opdagede dog pakken og beslaglagde narkoen, men lod pakken blive sendt videre. Her er den 37-årige så tiltalt for at fragte pakken - der blev sendt til en virksomhed i Nørresundby - til en anden adresse i Nørresundby, hvor den 47-årige medtiltalte senere kom og hentede pakken.

Skjulte narko i batteri

16. november blev der sendt et kilo amfetamin i en pakke fra Tyskland til en virksomhed i Nørresundby. Ifølge tiltalen fragtede den 37-årige pakke og narko til en adresse i Aalborg Vestby, hvor han overdrog det til den 47-årige, som igen overdrog det til en uidentificeret person.

Ifølge anklageskriftet skete det også 23. november, hvor det denne gang var to kilo THC-olie, der blev sendt med pakke fra Tyskland og videredistribueret i Nordjylland af de to mænd.

Samme dag er mændene også tiltalt for, at have smuglet knap 600 gram kokain ind fra Tyskland. Har var narkoen gemt i et batteri til en elcykel. Det blev også opdaget af politiet, og de fjernede først narkoen, inden de lod pakken blive sendt videre til den 37-årige, som igen fragtede den fra en virksomhed i Nørresundby til en anden adresse, hvor den 47-årige hentede det.

I et enkelt forhold er den 37-årige alene tiltalt. Her har han - ifølge tiltalen - smuglet 60 kilo hash ind fra Spanien, som han overdrog til en anden person på en adresse ved Hjørring.

Sagen kører ved Retten i Aalborg den 1. og 22. september samt den 26. og 27. oktober.