Tiltale: To mænd handlede med mange kilo hård narko

AALBORG:En sag om salg af 13 kilo hård narko og 15 kilo hash begynder fredag ved Retten i Aalborg.

Her sidder en 65-årig mand og en 59-årig mand fra Aalborg tiltalt for sammen at have handlet med 11 kilo kokain eller metamfetamin samt 15 kilo hash. Derudover er den 65-årige også tiltalt for handel med yderligere to kilo kokain.

Ifølge anklageskriftet begyndte sagen i Aalborg 28. oktober 2021, da der blev fundet omkring et halvt kilo metamfetamin og lidt marihuana i et Boxit-rum i Aalborg.

Men den forholdsvis beskedne mængde narko var kun toppen af isbjerget, og politiet mener altså, at de to mænd står bag handlen med de mange kilo hårde stoffer i perioden fra januar 2020 til oktober 2021.

Ifølge anklageskriftet modtog den 59-årige i den periode flere store pengeoverførsler på MobilePay, som - ifølge tiltalen - var for køb af narko.

I forbindelse med sagen i Aalborg overtog Nordjyllands Politi en sag fra København, hvor den 65-årige er tiltalt for at have modtaget to kilo kokain på Østerbro i april 2020.

Der forventes at falde dom i sagen i næste uge.