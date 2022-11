Tiltale: Voldtog påvirket 16-årig flere gange på hotelværelse

FREDERIKSHAVN:En 35-årig mand skal tirsdag i næste uge i retten, tiltalt for at have voldtaget en 16-årig ung kvinde gentagne gange på et hotelværelse i Frederikshavn.

Manden er tiltalt for at have udnyttet, at den unge kvinde var påvirket af både alkohol og stoffer og befandt sig i en tilstand, hvor hun ikke kunne gøre modstand eller give samtykke til samleje.

Voldtægten skete 21. maj, og ifølge anklageskriftet blev den 16-årige voldtaget flere gange igennem flere timer på hotelværelset fra klokken 02 til klokken 11 næste formiddag.

Der er afsat en retsdag til sagen, der kører ved Retten i Hjørring.