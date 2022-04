Tiltalt for at dræbe sin mor: Retssag fik kaotisk start

HJØRRING: Retssagen mod en 55-årig mand fra Brønderslev, som ved Retten i Hjørring er tiltalt for at banke sin mor ihjel en sommernat i 2021, fik tirsdag en kaotisk start.

Den tiltalte forlod retslokalet i en byge af ukvemsord, og hans 79-årige far, der var indkaldt som vidne, faldt - efter endt forklaring i vidneskranken - så lang han var midt i retslokalet.

Den 55-årige mand har siden drabet natten til 30. juli i fjor siddet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

Han er tiltalt for manddrab, men nægter sig skyldig.

Anklager Eva Madsen går efter en behandlingsdom på ubestemt tid, og det giver god mening efter den første dag i retten, hvor den tiltalte fremstod usammenhængende og opfarende.

- I kan rende mig i røven hele bundtet, sagde manden vredt, da han kort inde i anklagerens afhøring rejste sig og forlod retslokalet.

Undskyld - for kort bemærkning

- I må undskylde, at jeg forlod retten på den måde. Jeg kender ikke alle de paragraffer, sagde han, da han efter en kort pause i retshandlingen vendte tilbage til vidneskranken.

Det blev kun for en kort bemærkning.

Den 55-årige psykisk syge mand mand gav så usammenhængende svar på anklagerens spørgsmål, at hun til sidst opgav at spørge videre.

Det samme gjorde mandens forsvarer, Nicolaj Horn, som efter mindre end en times retshandling afstod fra at spørge sin klient om noget som helst.

I stedet anmodede han retten om at lade den tiltalte blive kørt hjem til den psykiatriske afdeling, hvor han har siddet varetægtsfængslet, siden han i de tidlige morgentimer fredag 30. juli 2021 blev anholdt i sit hus på Markedsvej i Brønderslev.

Her havde han ifølge anklageskriftet forinden tævet sin 75-årige mor så voldsomt mellem klokken 02.30 og 04.15, at hun kl. 05.13 samme morgen blev erklæret død på Aalborg Universitetshospital.

Udskrevet for tidligt

På rettens førstedag blev der ført seks vidner: Foruden den tiltaltes far også en ambulanceredder, en akutlæge, en paramediciner, en betjent samt den tiltaltes tidligere kæreste.

Deres beskrivelser af den tiltalte understregede indtrykket af en syg mand.

Den første i vidneskranken efter den tiltalte var hans gamle far. Her forsøgte han at kaste lys over de begivenheder, der endte så voldsomt i et gæsteværelse i den villa på Markedsvej, som den 55-årige havde købt året før.

I vidneskranken fortalte den ældre mand - med den tiltaltes tre søskende som tilhørere - om en søn, som igennem mange år er røget ud og ind af psykiatrien. En søn, som havde et tæt forhold til sin mor.

- Hun var meget knyttet til ham. De var pot og pande, forklarede den 79-årige.

Den tiltalte var i starten af juli 2021 endnu engang blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, men i så dårlig forfatning, at han ikke turde sove andre steder end hos sine forældre.

- Han skulle aldrig have været udskrevet. Det var alt for tidligt, konstaterede mandes far i retten.

Paramediciner: Det var uhyggeligt

Den pågældende nat var sønnen dog taget hjem til sit hus på Markedsvej. Faderen forklarede, at han den nat blev vækket af sin scleroseramte hustru kl. 02, som bad om at blive kørt ud til deres søn.

Kl. 02.30 havde faderen til den 55-årige hjulpet sin dårligt gående hustru ind i sønnens hjem, hvorefter han kørte hjem for at sove.

Mindre end halvanden time senere blev den dengang 78-årige mand ringet op af sønnen, som bad ham komme, fordi "bedste er faldet. Hun har slået sig, og hun bløder".

Kort efter var den ældre mand derfor tilbage i huset på Markedsvej, hvor han fandt sin søn siddende på en seng i gæsteværelset. Den anden seng i lokalet var væltet rundt, og halvt inde under den lå hans hustru op ad væggen.

- Jeg prøvede at få kontakt med hende. Hun gryntede lidt, og det virkede som om, hun ikke kunne trække vejret, fortalte den 79-årige mand i vidneskranken.

Det var ham, som derefter ringede 112, og så tog tingene fart. Først på stedet var en ambulance med to reddere. Dernæst ankom en akutlæge og en paramediciner, og det var sidstnævnte, der efterfølgende ringede og bad politiet sende en patrulje.

Det var efter, at han blandt andet havde set den tiltalte sidde og rokke frem og tilbage på en seng i det værelse, hvor hans mor blev fundet.

- Kontakter I altid politiet?, ville anklageren vide.

- Kun hvis ting ser mystiske ud. Og det var tilfældet her. I allerhøjeste grad. Mit indtryk var, at den nu tiltalte var psykisk syg. Det var uhyggeligt at være der, forklarede paramedicineren.

Voldsom anholdelse

Kort efter ankom en politipatrulje fra Aalborg. I første omgang forsøgte de at tale roligt med den tiltalte og hans far, der gik rundt ude ved husets carport.

Men pludselig tog tingene fart. I retten forklarede en af de to betjente, at han følte, at den tiltalte rakte ud efter hans våben.

Det førte til en voldsom anholdelse af den tiltalte, som betød, at han senere den dag mødte op til grundlovsforhøret med et stort, blåt øje.

Tidligere på dagen døde hans mor på Aalborg Universitetshospital af langt værre kvæstelser.

Ifølge anklagemyndigheden offer for sin søns talrige slag, spark, stød med knæ, tramp mod hoved og krop samt forsøg på kvælning, som betød, at hun blandt andet pådrog sig talrige ribbensbrud, talrige bækkenbrud og en større blodansamling i kraniets bløddele, som efter al sandsynlighed kvæstede hjernen.

Ifølge den 55-årige pådrog moderen sig skaderne ved et fald.

Retssagen fortsætter onsdag, hvor der ventes at falde dom.