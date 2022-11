Tiltalt for at krænke 20 elever - nu begynder sagen

AALBORG:Retten i Aalborg tager fredag hul på sagen mod en 64-årig mand, der er tiltalt for at have krænket 20 elever fra de mindre klasser på den skole i Aalborg Kommune, hvor han var ansat.

Ifølge tiltalen skete de seksuelle krænkelser fra 2017 til juni 2022, da han blev anmeldt til politiet.

I et af forholdene, er den ældre mand tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod en elev, der på daværende tidspunkt var mellem syv og otte år.

De øvrige 19 forhold drejer sig om blufærdighedskrænkelse, hvor den tidligere ansatte - ifølge tiltalen - har udsat eleverne for berøringer uden på og inden for tøjet.

Fredag skal den 64-årige afgive sin forklaring i retten. Der er afsat otte dage til sagen, og der forventes først at falde dom i januar.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor skriver vi ikke, hvilken skole den tiltalte var ansat på.