Tiltalt for at krænke elever: - Jeg har set spøgelser overalt

AALBORG:- Sagen kom fuldstændig bag på mig. Jeg var glad for mit arbejde. Det betød alt for mig.

Ordene kom fra en tydelig berørt 64-årig mand, da han blev spurgt, hvordan han reagerede på at blive anklaget for at have krænket 20 elever på den skole i Aalborg Kommune, hvor han var ansat.

Han nægter alle anklager mod ham og gav flere gange udtryk for, at sagen beror på misforståelser og opspind.

- Jeg har set spøgelser overalt. Er det en lærer, eller en forælder, der står bag. Jeg kan ikke se, hvorfor børnene skulle rotte sig sammen mod mig og komme med de beskyldninger.

Men det var alligevel det, han er kommet frem til, selvom han ikke ønskede at tale negativt om eleverne.

Ifølge ham er nogle af de piger, han er tiltalt for at krænke, en del af en pigegruppe som andre ser op til. Og han synes, at det virker mærkværdigt.

- Nogle af dem (eleverne, red.) taler jo sammen på snapchat, og det virker som om, de forsøger at overgå hinanden. Så det er min opfattelse, at de har påvirket hinanden, forklarede han og tilføjede, at nogle af pigerne - efter hans opfattelse - også har et behov for opmærksomhed.

Var en hyggeonkel

Den 64-årige er tiltalt for blufærdighedskrænkelse af 20 piger i de mindste klasser. I et af tilfældene er han tiltalt for at have krænket en pige ved andet seksuelt forhold end samleje.

Krænkelserne skulle have stået på fra 2017 til juni 2022, hvor sagen begyndte at rulle og skolen hjemsendte ham, og han blev meldt til politiet.

Under sin forklaring omtalte den 64-årige stadig sin nu tidligere arbejdsplads i nutid. Han fortalte også, hvordan han elskede det arbejde, han havde haft i 23 år.

At han nød kontakten med børnene, og at han nok var lidt af en hyggeonkel - en af de voksne, som børnene gerne ville tumle med og være tæt på.

- De (eleverne, red.) søgte selv kontakt. Og jeg kunne også godt lide den kontakt, sagde han.

- Det var helt normal kontakt

Den 64-årige er tiltalt for at have befølt eleverne på lår, mave og kønsdelene både udenpå og indenfor tøjet.

Det skulle blandt andet være sket, når eleverne sad på skødet af ham og så film. Han forklarede, at det ikke var unormalt, at de sad på hans skød, og han afviser heller ikke, at han har rørt ved børnene med en hånd på et lår eller knæ eller strøget en elev på ryggen.

Men der var intet seksuelt i det, og det var altid udenpå tøjet - det var helt normal kontakt, understregede han.

- Det kan godt være, at jeg har haft en hånd på et lår, men det ikke været noget seksuelt. Jeg har ikke på nogen måde overskredet nogen grænser. Jeg har ikke haft min hånd ved det private sted, sagde han.

Tør næsten ikke røre barnebarn

Den 64-årige forklarede om flere situationer, hvor han har haft fysisk kontakt med eleverne, og om hvor forundret han er over, at en hånd på en skulder eller knæ, kan være tolket som blufærdighedskrænkelse.

Han fortalte også, at sagen har haft konsekvenser for ham. Blandt andet når han skal være sammen med sit yngste barnebarn.

- Når jeg er sammen med mit barnebarn, så tør jeg nærmest ikke røre hende, sagde han med skælven i stemmen.