Tiltalt for at krænke elever: Mødre havde fortalt skole om bekymring

AALBORG:Forældre havde henvendt sig til skolen og udtrykt bekymring over en 64-årig mands adfærd over for elever, lang tid inden den tidligere ansatte i år blev sigtet for at krænke adskillige elever på skolen.

Det kom frem under anklager Mette Bendix' forelæggelse af retssagen, der begyndte fredag. Her er den 64-årige tiltalt for at have krænket 20 elever på skolen i Aalborg Kommune.

Han nægter sig skyldig i alle forhold.

Bekymrede mødre

Den 64-årige havde været ansat på skolen i 23 år, og havde mest med de mindste klasser fra 0. til 3. klasser at gøre.

Det var to mødre, der tidligere havde kontaktet skolen med bekymring om den 64-åriges ageren over for deres børn.

Første gang skolen blev kontaktet af en mor var i 2020, hvor moren fik at vide, at skolen ville tage en snak med den 64-årige, fortalte anklageren.

Næste henvendelse var i januar 2022 fra en mor, der også bekymret. Det førte til, at skolen havde en samtale med den nu tiltalte.

Mistanken mod den 64-årige tog til i styrke, og skolen valgte at hjemsende ham 9. juni. Kommunen holdt såkaldte børnesamtaler, og de førte til en politianmeldelse 14. juni.

Blev løsladt i oktober

I første omgang var der mistanke om krænkelser af 12 børn. Politiets videoafhøring af børnene førte til, at han 23. juni blev sigtet og taget efter varetægtsfængslet.

Men under politiets videre efterforskning af sagen, kom der flere mistanker frem, og i september blev den 64-årige sigtet for at have krænket yderligere otte elever.

Den 64-årige sad varetægtsfængslet indtil oktober, hvor retten valgte at løslade ham, fordi betingelserne ikke længere var til stede.

Billeder fundet på computer

Da politiet anholdt den 64-årige, blev hans bopæl og sommerhus ransaget. Her beslaglagde politiet blandt andet to computere.

På computeren blev der fundet billeder af børn i badetøj og af pornografisk karakter, fortalte anklageren i sin forelæggelse.

Den tiltalte skal nu afgive forklaring.