Tiltalt for knivdrab: - Han misbrugte min datter og bankede mig

FREDERIKSHAVN:En 56-årig grønlandsk mand lå livløs på køkkengulvet med tydelige stiksår, da Nordjyllands Politi kom ind i lejligheden på Markedsvej i Frederikshavn 7. maj 2022.

I stuen sad en anden beruset mand, som havde tilkaldt politiet, og i et tilstødende værelse sov en yngre kvinde rusen ud. Udenfor på en bænk fandt politiet en 53-årig grønlandsk kvinde, som viste sig at være den 56-åriges samlever gennem 30 år.

Kvinden blev sigtet og varetægtsfængslet, og står nu ved retten i Hjørring tiltalt for knivdrabet på sin mangeårige kæreste. Hun erkender at have stukket kæresten flere gange med kniven, men nægter sig skyldig i drab. Retten skal derfor afgøre, om der var tale om drab med forsæt, eller om det "kun" var vold med døden til følge. Det fremgår af obduktionsrapporten, at kniven bl.a. ramte mandens legemspulsåre, hvilket medførte, at han forblødte.

Druk og vold

- Vi havde det egentlig godt sammen, men han havde havde misbrugt min datter, da hun var 14-15 år gammel, og når vi fik penge, drak vi og røg hash, og så kom der skænderier og vold, forklarede den 53-årige, via tolk, i retten.

Parret var rejst fra Grønland til Danmark et halvt år forinden. De skulle, ifølge den tiltalte, hjælpe til med at passe hendes datters to døtre i Frederikshavn, men da de kom herned, var de to døtre netop blevet fjernet og anbragt udenfor hjemmet af kommunen.

- Min kæreste drak meget og prøvede ikke at finde arbejde. Jeg havde fået førtidspension på Grønland, men det mistede jeg, da vi flyttede til Danmark. Jeg ville tilbage til Grønland igen, men vi havde ingen penge at rejse for, fortalte den 53-årige.

I den pågældende weekend var der flere gæster i datterens lejlighed, og et heftigt drikkelag udviklede sig fra fredag eftermiddag. Nogle af gæsterne havde, ifølge den tiltalte, medbragt adskillige flasker vodka. Drikkeriet fortsatte fra morgenstunden om lørdagen, og ud på eftermiddagen begyndte der at komme skænderier og vold.

- Jeg kan huske, at vi skændtes, og at han (den 56-årige red.) tog fat i mig og slog mit hoved ned i gulvet. Men så husker jeg ikke mere. Jeg må have fået et blackout, forklarede den 53-årige.

- Hvis du ikke husker mere og ikke husker, at du tog en kniv, hvordan kan du så erkende, at det var dig, der stak ham, ville anklager Mathias Pedersen gerne vide.

- Det må have været mig, for jeg kan huske, at vi skændtes, og at han slog mig. Jeg var jo også den nærmeste. Jeg tog formentlig kniven fra køkkenbordet, sagde den 53-årige.

Retssagen fortsætter senere på ugen med bl.a. vidneafhøringer af de øvrige personer, som opholdt sig i lejligheden, og som måske kan kaste mere lys over forløbet af knivdramaet.

Dømmes kvinden for manddrab med forsæt er strafferammen fra fem år til livstid. Er der tale om vold med døden til følge, er strafferammen op til 10 års fængsel.