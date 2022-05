Tiltalt meldte sig syg igennem flere år - slap til sidst for straf

FREDERIKSHAVN:I flere år meldte en nu 52-årig mand sig syg hver gang han skulle i retten, tiltalt for tyveri af cigaretter for over 45.000 kroner.

Og paradoksalt nok så betød de mange sygemeldinger, at han nu slipper for straf, selvom han mandag blev fundet skyldig ved Retten i Hjørring.

Retten fandt nemlig, at sagen var så gammel, at straffen skulle bortfalde, oplyser anklager Søren Riis Andersen.

Sagen, den 52-årige blev fundet skyldig i, stammer helt tilbage fra december 2014, hvor han stjal to papkasser med cigaretter fra et lager i en dagligvarebutik i Frederikshavn.

Igennem årene der så været berammet adskillige retsmøder, men ingen af dem er altså blevet til noget.

Og anklager Søren Riis Andersen lægger ikke skjul, at det lange forløb omkring sagen ikke har været optimal.

- Det er en sag, der har været forsøgt fremmet i mange år, hvor den tiltalte flere gange har kunnet fremvise en gyldig lægeerklæring for at han ikke kunne møde i retten, fortæller anklageren og tilføjer:

- Det er selvfølgelig utilfredsstillende, at er er gået så lang tid, inden vi får en afslutning.

Den 52-årige mødte faktisk heller ikke op til mandagens retsmøde, men her besluttede retten at køre sagen som en udeblivelsessag.

Anklager Søren Riis Andersen havde nedlagt påstand om 30 dages betinget fængsel, men det var retten altså ikke enig i.