Tiltale: 37-årig ville slå ekskone ihjel for øjnene af børnene

AALBORG:Tre børn mellem ni og 12 år overværede sidste år, at deres far forsøgte at slå deres mor ihjel. Moren og faren var skilt, men 5. maj havde faren - bevæbnet med en kniv - opsøgt sin ekskone i lejligheden i Aalborg Øst.

Mens han råbte, at han ville slå ekskonen ihjel og drikke hendes blod, stak han hende flere gange med kniven, fremgår det af anklageskriftet mod den nu 37-årige far.

Tirsdag begynder retssagen, hvor den 37-årige er tiltalt for drabsforsøg, trusler og ulovlig indtrængen.

Flygtede fra lejlighed

Drabsforsøget skete kort efter klokken 20, hvor den 37-årige angreb sin ekskone med knivstik og vold for øjnene af parrets tre børn.

Det lykkedes kvinden at forskanse sig kortvarig på soveværelset med børnene, men den 37-årige sparkede døren ind og fortsatte sit angreb.

Her forsøgte den 12-årige søn at gå imellem faren og moren, og det gav de to mindste børn mulighed for at flygte fra lejligheden og gemme sig hos en nabo. Det lykkedes til sidst også moren og sønnen at flygte og gemme sig i en nærliggende Netto.

Ifølge anklageskriftet havde kvinden flere stiksår på ryg, hænder og arme, og hun var blevet tildelt skaller, ligesom eksmanden havde taget kvælertag på hende.

Der er afsat fire dage til retssagen, og der forventes at falde dom i juni.