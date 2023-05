Tip førte politiet til 30 kilo hash hos 24-årig

AALBORG:En 24-årig mand er blevet dømt for at ligge inde med knap 30 kilo hash på hans bopæl syd for Aalborg.

Politiet havde fået et tip om, at der kunne være stoffer på adressen, og de slog derfor til mod manden 7. marts, hvor de fandt de mange kilo hash.

Mandag blev den 24-årige så idømt et år og tre måneders fængsel, hvoraf et år blev gjort betinget. Dermed blev manden løsladt efter retssagen, da han har siddet varetægtsfængslet i knap tre måneder, oplyser anklager Linda Jensen.

I retten erkendte den 24-årige besiddelsen af de mange kilo hash og også, at det var meningen, at de skulle overdrages til andre, uden at han dog ville fortælle, hvem der skulle aftage det, fortæller anklageren.

Manden valgte at modtage dommen.