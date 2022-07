Tivoli Friheden lukker resten af dagen efter ulykke i rutsjebane

Forlystelsesparken Tivoli Friheden i Aarhus lukker resten af dagen efter en hændelse i en af parkens forlystelser. Det skriver TV 2 Østjylland.

Østjyllands Brandvæsen oplyser til mediet, at en af vognene i rutsjebanen Cobraen har revet sig løs, og at gæster er fastklemt. Deres tilstand er for nuværende ikke kendt.

Ifølge TV 2 Østjylland mener brandvæsenet, at der er tale om en alvorlig ulykke.

Politi og ambulancer er til stede i parken.

Gæsterne er blevet bedt om at forlade parken, og parken lukker resten af dagen grundet ulykken.

Forlystelsen er 25 meter høj og kan køre op til 70 kilometer i timen.

Østjyllands Politi bekræfter over for Ritzau, at det er til stede i parken. Politiet fik en anmeldelse om en vogn i forlystelsen, der sad fast klokken 12.50, men kan for nuværende ikke oplyse yderligere.

Operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Anders Brix Christensen, bekræfter over for Ritzau, at brandvæsenet har været på stedet, og at alle er hjulpet ud af den forulykkede vogn.

