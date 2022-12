To 20-årige frifundet for drabsforsøg på åben gade

AALBORG:To 20-årige mænd er blevet frifundet for drabsforsøget på en nu 24-årige mand, der i marts sidste år blev lokket i baghold i Idrætsbyen af flere personer fra GT-gruppen og skudt i benet.

Det har et flertal i nævningetinget ved Retten i Aalborg netop afgjort.

Retten har dog konkluderet, at de to 20-årige var til stede i Idrætsbyen, da den 24-årige blev skudt, og at de også var med planlægge bagholdsangrebet og tog aktiv del i det.

Retten har også lagt til grund, at bagholdet skete som led i en konflikt mellem to kriminelle grupper, og at de to 20-årige havde tilknytning til GT-gruppen.

Men et flertal fandt altså ikke, at det var tilstrækkeligt bevist, at de to 20-årige kendte til, at der ville blive brugt skydevåben, og dermed mente retten ikke, at der var tilstrækkelig bevis for, at de havde var en del af drabsforsøget.

De to 20-årige slipper dog ikke helt for straf. De er nemlig begge fundet skyldig i at have holdt den 24-årige fanget i to timer, efter han var blevet skudt i benet.

En del af konflikt

Skuddramaet var kulminationen en konflikt mellem to kriminelle grupper i Aalborg - den såkaldte GT-gruppe og London Netværket - der igennem et år havde kæmpet om blandt andet narkomarked, og som flere gange havde haft blodige sammenstød.

Omkring klokken 00.30 om natten 21. marts 2021 blev den nu 24-årige og en anden mand blev lokket i et baghold af en gruppe andre mænd - formentlig som hævn for et sammenstød på en tankstation tidligere på aftenen.

Da den 24-årige og den anden mand ankom i bil, blev bilen omringet af flere mænd i biler og på scooter, og der blev skudt flere gange mod bilen med en 9 mm pistol, og hvor et af skuddene ramte den 24-årige i låret.

Efter at være blevet skudt i benet, blev den 24-årige hevet ud af sin bil og kørt til to forskellige skovområder, hvor han blev holdt fanget i et par timer, inden han fik lov at gå.

Har nægtet kenskab til skud

De to tiltalte har under hele sagen nægtet sig skyldige. De to tiltalte har under sagen forklaret, at de ikke er en del af GT-gruppen, men at de har kendskab til gruppen. De har også erkendt, at de var på Hadsundvej den aften, skuddene faldt.

Men her ophører deres enighed.

Den ene af de to 20-årige har forklaret, at han kun var der for at mødes med den anden tiltalte i sagen, men at han stak af, da der pludselig blev skudt.

Den forklaring troede retten altså ikke på, og fandt altså, at den 20-årige havde været med til både bagholdet og den efterfølgende frihedsberøvelse.

Den anden 20-årige har erkendt, at han var med til at lokke de to mænd i baghold, men at han kun troede, at der skulle uddeles tæsk og altså ikke kendte noget til skuddene.

Han har også erkendt, at han var med til at frihedsberøve den 24-årige, efter han var blevet såret af skud.

Skyldig i våben-video

Den ene af de 20-årige er også fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse efter straffelovens strenge bestemmelse, efter politiet fandt en video på hans telefon, hvor man kan se to personers hænder, der tager ladegreb på pistolerne.

Den 20-årige har erkendt, at det var ham, der optog videoen, og retten fandt -blandt andet med begrundelse i hans tilknytning til GT-gruppen - at han dermed havde gjort sig skyldig i ulovlig våbenbesiddelse.

Strafudmålingen vil ske fredag.