Politiet anholder to efter mistænkelig brand

To personer er anholdt og mistænkt i sagen om en brand, der sent lørdag aften raserede et hus på Tryvej sydøst for Østervrå i Vendsyssel.

Det bekræfter vagtchef hos Nordjyllands Politi Thomas Ottesen.

Politiet anser branden som mistænkelig og har derfor startet en efterforskning af brandårsagen.

- Det er en tom ejendom, der er ikke noget, der burde kunne gå ild i, og der har ikke været vejrforhold, der har gjort det heller.

Indtil undersøgelserne er færdige har politiet derfor valgt at spærre brandtomten af og bevogte stedet.

Foto: Jan Pedersen

Huset, der brændte, var ubeboet, og der har ikke været nogen personskade i sagen.

Dog er der sket store skader på huset.

- Når det er brandsager, er det svært, fordi der bliver ødelagt mange spor. Det er en konkret mistanke, vi reagerer på. Men vi har anholdt to, som vi sagsbehandler på nu i relation til sagen.