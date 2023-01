To anholdt for skyderi i Aalborg - politiet jager den tredje

To personer er blevet anholdt, mens politiet stadig leder efter en tredje mistænkt i forbindelse med et skyderi i Aalborg søndag eftermiddag, hvor en 33-årig mand blev såret.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har i alt mistænkt tre personer, oplyser politikommissær Lasse Kragh, som koordinerer efterforskningen for politiet.

De to anholdte er en 20-årig kvinde og en 18-årig mand. Lasse Kragh oplyser, at endnu en 18-årig mand er mistænkt i sagen, og opfordrer ham til at melde sig.

- Vores efterforskningsskridt i sagen gør, at denne tredje mistænkte i sagen ikke kan være i tvivl om, at vi leder intenst efter ham.

- Og hvis han ikke melder sig selv til os, så kommer vi til at efterlyse ham i offentligheden med navn og billede i morgen, siger Lasse Kragh i pressemeddelelsen.

Det er generelt småt med oplysningerne om skyderiet, men politiet oplyser, at der formentlig er tale om et opgør i Aalborgs kriminelle miljø.

- Vores undersøgelser gav os ret hurtigt den opfattelse af, at der var tale om et internt opgør i et kriminelt miljø - og det er stadig vores helt klare formodning, at det er det, der er tilfældet, siger Lasse Kragh.

De to er anholdte og skal nu forventeligt i grundlovsforhør mandag ved Retten i Aalborg.

En anholdt skal inden for 24 timer enten løslades eller stilles for en dommer i et grundlovsforhør. I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen.

Den 33-årige mand blev ifølge politiet ramt af to skud og måtte til behandling på hospitalet. Mandens tilstand er stabil, lød det tidligere i en opdatering fra politiet.

/ritzau/