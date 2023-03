To fulde svenskere gik volds-amok i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Det udviklede sig særdeles voldsomt, da flere mænd i hinandens selskab havde gang i flaskerne fredag på Rimmens Allé i Frederikshavn.

- Det er formentlig et drikkelag, hvor venner har festet sammen, der er gået galt. To svenskere tævede simpelthen en tredje mand. Der er måske også brugt en form for slagvåben, fortæller vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Efter overfaldet stjal de to svenskere nogle kontanter, cigaretter og effekter fra offeret, hvorpå de stak af.

Anmeldelsen om overfaldet indløb fredag kl. 20.16, og signalementet kunne et vidne oplyse politiet om.

- Derfor vidste vi, hvem vi skulle kigge efter. Vi arbejdede igennem aftenen på at finde dem i nattelivet, og de blev kl. 01.45 anholdt af en patrulje i området ved To Trin (en bar, red.), siger vagtchefen.

Offeret er en 35-årig mand, som er bosat i Frederikshavn.

Politiets jurister skal nu vurdere, om svenskerne, som lørdag morgen fragtes fra Frederikshavn til Aalborg, skal fremstilles i grundlovsforhør.

Opdateres.