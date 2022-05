To gaderøverier natten til torsdag - politiet beder om hjælp

To gaderøverier har natten til torsdag fundet sted i Aalborg. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen.

Det første gaderøveri blev anmeldt 01.49 og var sket omkring tyve minutter tidligere. Her gik en ung mand i 20'erne på Boulevarden i Aalborg, hvor han blev oppasset af to andre mænd.

Her truede gerningsmændene forurettede til at udlevere sine AirPods-høretelefoner, hvorefter de stak af.

De to gerningsmænd beskrives som yngre danske mænd på omkring 170 centimeter, og de havde begge hættetrøjer på.

Det andet røveri skete kort tid efter ved busterminalen ved Kennedys Plads.

Klokken 02.07 fik politiet en anmeldelse om, at en mand på 35 år var blevet slået og sparket af fire til fem gerningsmænd.

Da de havde udøvet volden, truede de den 35-årige til at udlevere sin tegnebog og telefon, og bagefter truede de ham med yderligere vold til at udlevere pinkoden til telefonen også.

Gerningsmændene beskrives alle som mænd med anden etnisk herkomst.

Beder om hjælp

Ved begge gaderøverier er gerningsmændene stukket af til fods, efter de havde udført røverierne.

Vagtchef Thomas Ottesen opfordrer alle, der kan have set eller hørt noget, om at give politiet informationer.

Ved det første røveri kan det have været ved at se to unge mænd iført hættetrøjer løbe på Boulevarden omkring gerningstidspunktet.

Og ved det andet røveri påpeger vagtchefen, at mulige vidner eventuelt kan være kommet med bussen i løbet af nattetimerne.