To hunde løb hjemmefra: Det blev fatalt for en families seks kaniner

Torsdag eftermiddag i Haverslev løb to hunde hjemmefra og ind til en adresse i nærheden.

Her gik seks kaniner rundt i haven. Deres indhegning var halvanden meter høj, men den forcerede hundene uden problemer. De to hunde kom derfor ind til kaninerne og slog dem ihjel, oplyser Nordjyllands Politi.

Det var anmelders døtre og en person mere, der fandt ud af, at hundene løb rundt i haven tæt på kaninindhegningen. Det lykkedes dem at fange den ene hund, men den anden løb hjem.

Hundeejeren er sigtet for overtrædelse af hundeloven, fordi hundene stak af. Derudover var der ikke navn på hundenes halsbånd.

Ifølge Nordjyllands Politi er det sandsynligt, at hundeejeren vil modtage en bøde for hændelsen, men der kan også komme et erstatningskrav fra familien, der ejede de seks kaniner.