To mænd dømt for tyvetogt i Sæby

SÆBY:To mænd var i et par dage i januar på tyvetogt i Sæby, hvor de blandt andet brød ind i en varebil. Og det var tyvekosterne fra det indbrud, der fældede de to mænd, da politiet fandt frem til dem

De to mænd - på henholdsvis 25 og 26 år - startede tyvetogtet 17. januar med indbruddet i varebilen, hvor de stjal værktøj for omkring 45.000 kroner. I de efterfølgende dage brød de ind i en carport, et udhus og stjal en udendørs ph-lampe.

19. januar ransagede politiet så de to mænds bopæle. Og på den 26-åriges adresse fandt man det stjålne værktøj fra indbruddet i varebilen. Og så blev der også fundet et sideløbet haglgevær.

Derfor var mændene både tiltalt for indbrud, tyveri og for ulovlig våbenbesiddelse, da de mandag sad på anklagebænken ved Retten i Hjørring.

Her blev den 25-årige idømt ni måneders fængsel, mens den 26-årige fik seks måneders fængsel.

Mændene var ellers tiltalt efter den hårde paragraf i straffeloven om ulovlig våbenbesiddelse, men blev i stedet dømt efter våbenloven, som ikke giver nær så hård straf.

I retten erkendte den 25-årige stort set det hele. Men han kunne dog ikke huske noget som helst, fordi han havde et massivt misbrug, da tyverierne skete, fortæller anklager Mathias Petersen.

Derimod afviste den 26-årige alt, og i stedet forklarede han, at han blot havde været ude at gå en tur med sin kammerat.

Selvom det var på hans adresse, at tyvekosterne og haglgeværet blev fundet, så nægtede han også ethvert kendskab til det. Han forklarede, at den 25-årige på det tidspunkt boede på hans sofa, og at det var ham, der havde taget tingene med ind i hans lejlighed, fortæller Mathias Petersen.

Begge mænd valgte dog at modtage deres dom.