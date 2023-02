To mænd på indbrudstogt i nordjyske kirker: Stjal dyre designerstole og værktøj

VENDSYSSEL:I sommeren 2022 tog to mænd på indbrudstogt i kirker i Nordjylland, hvor de stjal designermøbler og værktøj omkring en halv million kroner.

Torsdag blev de to nordjyske mænd - der er henholdsvis 34 og 19 år - så dømt for 11 kirkeindbrud samt et indbrud i et sommerhus.

Den 34-årige blev idømt halvandet års ubetinget fængsel, mens den 19-årig fik et år og tre måneders fængsel, hvoraf de seks måneder blev gjort ubetinget.

Det oplyser anklager Patrick Sørensen.

Gik efter designerstole og værktøj

Sagen var en tilståelsessag, hvor de to mænd altså erkendte, at det var dem, der havde tømt kirkerne for Børge Mogensen-stole og Wegner-stole.

I retten forklarede mændene, at de var blevet opmærksom på, at der stod værdifulde møbler i kirker, og derefter fandt frem til kirkerne og brød de ind i dem med henblik på at sælge designermøblerne videre.

Det var kirker ved Løkken, Sindal, Farsø og Fjerritslev samt tre kirker i Sønderjylland og Midtjylland, der mistede dyre stole.

Og det var et stort antal stole, de to tyve tog med sig. Ved et af indbruddene i en kirke ved Fjerritslev fik de to mænd hele 41 Børge Mogensen-stole med sig. Derudover stjal de også en buskrydder, en vinkelsliber og en boremaskine.

For det var ikke kun møbler, der blev stjålet. De to mænd brød også ind i redskabsskure ved nogle af kirkerne, og ved en kirke i Brovst stjal de en minilæsser til en værdi af omkring 200.000 kroner.

Flere stole var solgt videre

Indbruddene skete fra juni til 18. august, hvor en kirke ved Løkken var udsat for indbrud. Det var dette indbrud, der ledte politiet på sporet af de to mænd.

Kort efter ransagede politiet på deres adresser, og på den 34-åriges adresse fandt man flere tyvekoster, fortæller anklageren.

En del af de stjålne designerstole var dog allerede solgt videre på det tidspunkt.

De to mænd modtog deres domme.