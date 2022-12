To mænd tiltalt for attentatforsøg: Rockere mødt talstærkt op ved retten

AALBORG:Rockerklubben Satudarah var torsdag morgen mødt talstærkt frem foran Retten i Aalborg, hvor to mænd torsdag står tiltalt for et attentatforsøg mod rockerklubben.

De omkring 30 Satudarah-medlemmer med rygmærker blev passet op af svært bevæbnet politi, der står både foran og er i området omkring retten.

De to mænd - der er henholdsvis 31 og 21 år - er tiltalt for at have planlagt at smide fem molotovcocktails på Satudarahs nye klubhus i Vodskov, dagen før klubhuset blev indviet med en stor fest i maj.

Ifølge tiltalen kørte de to mænd til klubhuset 20. maj omkring klokken 04 sammen med flere ukendte medgerningsmænd, bevæbnet med molotovcocktails og en benzindunk.

Men de blev dog opdaget af personer, der var til stede ved rockerklubhuset, og flygtede fra stedet.

Der er afsat to dage til sagen.