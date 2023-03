To mænd trak spor af vold og røverier i rus af piller

SKAGEN/FREDERIKSHAVN:To mænd trak et spor af vold efter sig, da de i en narkorus begik både røverier og udsatte bekendte for grov vold i oktober sidste år.

Fredag er den 33-årig Marcus Østergaard blevet idømt to år og tre måneders fængsel for røveri, vold, trusler, tyverier og hæleri. Hans 39-årige kammerat blev idømt et år og ni måneder for røverier og vold.

Det oplyser anklager Malene Lund Andersen.

Det var om aftenen 12. oktober og om natten 13. oktober, at de to kammerater gik amok. De havde taget piller i løbet af dagen og var godt påvirkede, forklarede de selv i Retten i Hjørring.

Omkring klokken 19.30 besluttede den 33-årige sig for at røve Spar Købmanden i Skagen. Han gik selv ned til købmanden, og maskeret og med en kniv i hånd truede han ekspedienten til at udlevere 4300 kroner, hvorefter han gik tilbage til lejligheden og sin 39-årige kammerat.

Det røveri, erkendte den 33-årige, oplyser Malene Lund Andersen.

Tilfældig vold og overfald med økse

Tilbage i lejligheden var også en tredje kammerat til stede, men i retten forklarede han, at han forlod lejligheden i løbet af aftenen, fordi han ikke kunne holde ud af være sammen med de to mænd, når de var så påvirkede, fortæller anklageren.

Så den tredje mand tog hjem til sig selv i Frederikshavn og lagde sig til at sove. Men omkring klokken 01 blev han vækket på voldsom vis.

For i løbet af aftenen havde de to narkopåvirkede mænd nemlig besluttet sig for at tage toget til Frederikshavn, fordi de mente, at kammeraten havde stjålet stoffer fra dem, mens han var i lejligheden. Og de stoffer ville de have tilbage.

Kort før midnat ankom de til Frederikshavn, men inden de nåede frem til kammeratens lejlighed, mødte den 39-årige en mand, som han kendte. Helt umotiveret gik den 39-årige over og nikkede manden en skalle.

Det afviste han dog pure i retten, fortæller Malene Lund Andersen.

Efter den tilfældige vold på togstationen fortsatte de mod kammeratens lejlighed, hvor de resolut sparkede døren op og overfaldt kammeraten med slag og spark - herunder med en økse. Efter det voldsomme overfald tog de telefoner, et guldur og kontanter fra kammeraten.

Retten troede ikke på tiltalte

Den 39-årige og den 33-årige var dog ikke helt enige i det hændelsesforløb. I stedet forklarede de, at de bankede på døren hos kammeraten, der stod klar med en økse, og at det faktisk var kammeraten, der overfaldt dem.

Den forklaring troede Retten i Hjørring dog overhovedet ikke på og stemplede den som utroværdig, fortæller anklageren.

Begge mænd er tidligere straffet for vold, og den 39-årige er også tidligere straffet for røveri.

Udover volden og røverierne i oktober sidste år, blev den 39-årige også også dømt for et andet voldsforhold og vidnetrusler i august samt for tyveri og hæleri af cykler.

Den 33-årige modtog sin dom, men den 39-årige ankede på stedet.