To personer stoppet i kabinescooter: Mistanke om spritkørsel

Lokalpolitiet i Thisted har haft rigeligt at se til rundt omkring på vejene i Thy og på Mors i løbet af weekenden.

Kl. 17.06 fredag skete et færdselsuheld i krydset Ringvej/Kronborgvej i Thisted. Her kom en 25-årig bilist kørende ad Ringvej og ville foretage et venstresving ind på Kronborgvej, da han overså en 17-årig knallertkører, der skulle ligeud ad Ringvej.

Der skete et sammenstød mellem de to parter, men heldigvis var der blot tale om ringe materiel skade og ingen personskade, oplyser politiet, som dog er involveret, idet der er tale om et vigepligtsuheld.

Natten til lørdag kl. 02.29 blev politiet kaldt til et solouheld på Oddesundvej.

Her var en personbil kørt af vejen ned i grøften, hvor bilen rullede rundt. En passager i bilen slog sin skulder, men føreren, en 18-årig kvinde fra Galten, var umiddelbart uskadt. Der er dog mistanke om spirituskørsel, hvorfor kvinden blev taget med til sygehuset til udtagning af blodprøve.

Lidt senere samme nat kl. 02.55 standsede politiet en kabinescooter på Nørrebro i Nykøbing, hvori der sad to personer.

En kabinescooter indregistreres som en lille knallert, hvorfor det er ulovligt at befordre flere end én person i scooteren ad gangen.

I forbindelse med standsningen fik politiet desuden mistanke til at føreren, en 39-årig mand, kunne være påvirket af alkohol. Han fik derfor udtaget en blodprøve.

Lørdag kl. 12.24 skete et færdselsuheld på Østerild Byvej ved Østerild.

Her havde en 66-årig lokal mand tilsyneladende mistet herredømmet over sin knallert 45, hvorfor han var væltet. Da politiet ankom til stedet kunne man dog konstatere, at knallertføreren ikke var kommet noget til ved uheldet.

Søndag aften kl. 20.30 stoppede politiet en bil på Skyumvej ved tankstationen OK i Vilsund. Bag rattet sad en 21-årig mand fra Snedsted-området.

Patruljen fattede mistanke om, at den 21-årige kunne være påvirket af alkohol, hvorfor han blev anholdt, sigtet for spirituskørsel og taget med til blodprøveudtagning.

Manden havde heller intet kørekort, fordi han havde fået det frakendt ved tidligere lejlighed, og politiet kvitterede herfor med en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden.