To røveriforsøg inden for få timer

En 23-årig mand forsøgte natten til mandag at røve Circle K på Heerfordtsvej i Hjørring, men endte med at blive anholdt uden for tankstationen.

Røveriforsøget skete klokken 03.28, hvor manden gik op til kassen og sagde, at han ville have 7000 kroner - og at han var bevæbnet med en kniv, fortæller politikommissær Thomas Albrektsen fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Men ekspedienten havde ikke adgang til kontanter og derfor måtte den 23-årige forlade butikken tomhændet.

Han nåede ikke langt. En patruljevogn var nemlig lige i nærheden, og da der blev slået alarm, kunne de anholde den 23-årige uden for butikken, fortæller politikommissæren.

Han er nu sigtet for forsøgt på røveri, og blev løsladt efter endt afhøring.

Røveriforsøg på parkeringsplads

Nogle timer forinden blev en kvinde også udsat for røveriforsøg i på Nettos parkeringsplads i Aabybro.

Søndag aften omkring klokken 22, blev kvinden antastet af en mand, der truede hende til at udlevere pung og bilnøgler, fortæller Thomas Albrektsen.

Men satte resolut i løb og stak af fra gerningsmanden, som altså heller ikke her fik noget udbytte.

I den sag har politiet ikke foretaget nogen anholdelser.