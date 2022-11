To store hunde skambed Bella: Nu har politiet truffet sin afgørelse

HANSTHOLM:De to store hunde, der overfaldt og skambed hunden Bella under et besøg i hundeskoven i Hanstholm i slutningen af august, er nu blevet aflivet.

Det oplyser politiassistent Rene Carlsen fra lokalpolitiet i Thisted.

De to hunde blev afhentet hos deres ejer 18. oktober og blev indlogeret på en hundepension, mens politiets jurister arbejdede for at få de sidste juridiske detaljer på plads, fortæller Rene Carlsen.

- Man afventede, at høringsperioden udløb, hvorefter hundene blev aflivet uden større dramatik. Det er nu godt 10-14 dage siden, tilføjer politiassistenten.

Den 11-årige dansk-svenske gårdhund Bella blev ifølge et øjenvidne angrebet bagfra, da hun var i hundeskoven med sin ejer. Samme vidne kunne fortælle, hvordan de to hunde "havde fat i Bella i hver sin ende og ruskede hende som et tøjdyr".

Bella blev så voldsomt skambidt ved overfaldet, at dyrlægen efter flere operationer til sidst måtte aflive den lille hund.

Siden overfaldet på Bella i slutningen af august var de to store hunde involveret i endnu en bidepisode 21. september i et villakvarter i Hanstholm. Her var den lille blandingshund Huxi brudt ud af sin families have og var truffet på de to hunde, hvilket resulterede i hundeslagsmål.

Huxi pådrog sig i den forbindelse bidskader, der var så grelle, at det ville kræve en amputation af det ene bagben, hvorfor Huxis ejere valgte at få hunden aflivet.

I Hundelovens §6 stk. 5 fremgår det, at "hvis en hund ved et overfald eller ved anden uacceptabel og farlig adfærd har bidt et menneske eller en anden hund, og hvis biddet kan betegnes som skambid, skal politidirektøren lade hunden aflive.".