To taget med hash ved Thylejren

FRØSTRUP:Onsdag eftermiddag var en patrulje fra lokalpolitiet i Thisted på færde ved Thylejren ved Frøstrup.

Kl. 14.34 standsede de et køretøj ført af en 35-årig mand fra Kongerslev. Ved nærmere eftersyn viste han sig at være i besiddelse af 50 gram hash og 32 gram skunk, hvilket han blev sigtet for.

Den 35-årige var ydermere i besiddelse af en peberspray, hvilket han ligeledes fik en sigtelse for.

Lidt senere kl. 14.58 stoppede samme paturlje en 41-årig mand fra lokalområdet. Han var i besiddelse af 10 gram hash til eget brug og fik en sigtelse for besiddelse af de ulovlige stoffer.