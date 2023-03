Tvunget til at spise hundemad

BRØNDERSLEV:To unge mænd er onsdag blevet dømt for at have udsat en 20-årig mand for vold og ydmygelser i hans lejlighed i Brønderslev.

Den 20-årige blev blandt andet slået med en mukkert, brændt med en cigaret og tvunget til at ligge i en hundekurv og spise hundemad.

Det kostede en 17-årig mand seks måneders ubetinget fængsel, mens en 20-årig mand blev idømt 10 måneders ubetinget fængsel.

Det oplyser anklager Christian Jacobsen.

Sur over anmeldelse til politiet

Baggrunden for volden skal formentlig findes i en episode tilbage i januar sidste år, hvor det 20-årig voldsoffer måtte ringe til politiet for at få en af de dømte til at forlade sin lejlighed.

Men det blev den nu dømte så sur over - måske fordi politiet fandt både hash og en kniv på ham - at han i juli vendte tilbage til den 20-åriges lejlighed. Denne gang med en kammerat.

Her er de to unge mænd dømt for at have sprøjtet tandpasta i hovedet på den 20-årige, ligesom de også hældte salt, havregryn, ketchup og sæbe ud over ham.

Under overfaldet sprøjtede de også koldt og varm vandt på deres offer, mens de kaldte ham stikker. Og det blev faktisk filmet kortvarigt af en anonym person, der efterfølgende sendte det til politiet, fortæller anklageren.

Tvunget i hundekurv

Men de to mænd var ikke færdige med deres offer. 24. september vendte de tilbage. Denne gang for at få udleveret et gavekort, som den 20-årige opbevarede for dem.

Men da den 20-årige ikke kunne finde gavekortet, gik de to dømte til angreb i stedet.

De udsatte deres offer for grov vold ved at slå ham seks gange på armene med en mukkert, brænde ham med en cigaret, slå ham i hovedet med knytnæve og true ham med en kniv, inden de tvang ham i hundekurven, hvor den 20-årige skulle spise hundemad.

Under retssagen nægtede de to mænd dog at have udsat den 20-årige for vold. De erkendte dog at have sprøjtet vand på ham, og den 20-årige dømte erkendte også, at han havde bedt sit offer om at lægge sig i hundekurven.

Men han forklarede, at det var fordi, han mente, at den 20-årige var en dårlig hundeejer, fortæller anklager Christian Jacobsen.

Både den 17-årige og den 20-årige blev løsladt efter retssagen, da de har siddet varetægtsfængslet i seks måneder.

De modtog begge deres domme.