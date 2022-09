To unge mænd sigtet for grov vold og mishandling: 20-årig slået med mukkert og tvunget til at spise hundefoder

BRØNDERSLEV:To mænd på henholdsvis 17 og 19 år er sigtet for usædvanlig grov vold og mishandling af en 20-årig mand i Brønderslev.

Volden og mishandlingen skulle været sket over to omgange - senest i lørdag. Her er mændene sigtet for at have slået den 20-årig på armene med en mukkert, at have presset en kniv mod hans tinding og brændt ham med en cigaret.

Ifølge sigtelsen blev den 20-årige også tvunget til at ligge i en hundekurv og spidse hundefoder, oplyser politikommissær Peter Skovbak.

De to unge mænd er også sigtet for at have mishandlet den samme 20-årige mand i juli på samme adresse i Brønderslev.

Her skulle de have spulet den 20-årige med koldt og varmt vand, fortæller Peter Skovbak.

De to mænd bliver onsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor politiet vil begære dem varetægtsfængslet.