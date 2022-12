Tøj-kup for knap en million kroner: Tre mænd og tøj fundet i kolonihavehus

NORDJYLLAND:Tre nordjyske mænd er blevet dømt for tyveri og hæleri af mærkevaretøj til knap en million kroner.

I løbet af maj og juni i år blev adskillige tøjforretninger og lagre - primært i Nordjylland men også i Silkeborg og Ebeltoft - tømt for dyrt tøj.

21. juni fik politiet så et gennembrud i sagen, da man fik et tip om, at det kunne være interessant at se nærmere på et kolonihavehus i Frederikshavn. Og her blev en del af det stjålne tøjet fundet sammen med de tre mænd, der er henholdsvis 44, 40 og 29 år.

Nu er den 40-årige så idømt to års fængsel for de mange indbrud i forretninger og lagre, mens den 44-årig er idømt halvandet års fængsel, og den 29-årig har fået et års fængsel for hæleri af tøjet.

Det oplyser anklager Katrine Meldgaard.

Klar arbejdsfordeling

De tre mænd havde nemlig en klar arbejdsfordeling: Den 40-årige begik indbruddene, og så sørgede de to andre for at sælge det videre.

Det var også kun en mand, der kunne ses på videoovervågningen de få steder, hvor indbruddene var blevet filmet, ligesom det kun var hos den 40-årige, at der blev fundet indbrudsredskaber som koben, lommelygter og handsker, fortæller anklageren.

Til gengæld fandt politiet stjålet tøj på de tre mænds bopæle samt på en femte adresse, som mændene havde tilknytning til.

De tre mænd også dømt for besiddelse af amfetamin, som politiet fandt i kolonihavehuset i Frederikshavn.

Ville ikke udtale sig

I Retten i Hjørring nægtede alle tre mænd sig dog skyldige.

Den 40-årig ville slet ikke udtale sig under retssagen, men de to andre erkendte hæleri af det stjålet tøj, som blev fundet på deres bopæle. De fortalte videre, at det var tøj, som de havde købt - men de ønskede ikke at fortælle, hvem det havde købt det af, fortæller Katrine Meldgaard.

Alle tre mænd er tidligere straffet for berigelseskriminalitet.

Den 29-årige blev løsladt efter dommen, som han valgte at anke. De to andre mænd er fortsat varetægtsfængslet, og valgte at modtage dommen.