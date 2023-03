Store hunde skambed Bella: Nu er hundepasser dømt

HANSTHOLM: En lokal mand er nu idømt en bøde for sin rolle i en bidsag fra hundeskoven i Hanstholm, som 31. august 2022 endte med at koste den dansk-svenske gårdhund Bella livet.

Af anklageskriftet fremgår det, at de to store hunde - en tæve af racen alaskan malamute og en hanhund af berner sennen/siberian husky-afstamning - ca. kl. 17.45 den pågældende dato befandt sig i skoven, hvor "de i forening skambed [Bella] i en sådan grad, at denne efterfølgende måtte aflives som følge af sine bidskader".

De to hunde blev efterfølgende aflivet af politiet.

Torsdag formiddag sad dommer og anklager klar til at behandle sagen i retslokalet i Thisted, men den tiltalte dukkede aldrig op. Manden er således "dømt som udebleven", som det hedder på jurasprog, og han skal nu betale en bøde på 4000 kr. plus sagens omkostninger.

Manden er dømt for overtrædelse af hundelovens § 12, jf. § 6, stk. 1 ved "som besidder af to hunde, henholdsvis [tæve] og [hanhund], at have undladt at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene måtte anses for påkrævet for at forebygge, at hundene voldte andre skade."

Den dømte er dog ikke identisk med hundenes retmæssige ejer, idet det ikke var ejeren, men derimod en anden person, der den dag passede de to hunde og tog dem med i hundeskoven. Nordjyske har flere gange kontaktet ejeren med henblik på at få en kommentar til sagen. Ejeren har dog ikke ønsket at udtale sig.

"Ifølge hundeloven er den, der ejer eller besidder en hund, forpligtet til at erstatte den skade, som hunden forvolder. Hundens besidder er den, der reelt har hunden i sin varetægt. Man taler i retspraksis om en besidder, når vedkommende har haft hunden i sin besiddelse i ca. 17-18 timer," skriver Ret&Råd Advokater på sin hjemmeside.

Der var i forbindelse med rettens behandling af sagen ikke fremsat noget krav om erstatning fra Bellas ejer. Skulle et erstatningskrav alligevel komme på tale senere hen, må denne behandles som civil sag.