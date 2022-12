Toilet sprængt i luften: Tilbage er kun et hul i jorden

VIGSØ:På en shelterplads ved Vigsø har ukendte gerningsmænd forøvet hærværk mod et muldtoilet.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

- Dele af muldtoilettet lå spredt ud over et område på 200 meter, og der var et kæmpe hul i jorden, hvor det tidligere stod, oplyser politiassistent Rene Carlsen.

Rundt omkring lå desuden rester af fyrværkeri, og det formodes, at der er benyttet kanonslag eller lignende til at sprænge muldtoilettet i luften.

Hærværket var også gået ud over nogle affaldsspande på stedet, der ligeledes er sprængt i stykker med fyrværkeri.