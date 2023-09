Topchef og cyklist dybt uenige om årsag til ulykke i Aalborg

En direktør i en stor dansk virksomhed nægter, at han med vilje skulle have kørt en cyklist ned i sin firmabil ved Vestre Havnepromenade i Aalborg.

Det fortæller han onsdag i Vestre Landsret, hvor han sidder på anklagebænken for at have forvoldt fare for cyklisten, der som følge af et styrt brækkede en knogle i underarmen.

Ved byretten blev direktøren kendt skyldig i fareforvoldelse og idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Med påstand om frifindelse ankede han dommen på stedet. Ved retsmødet onsdag kræver anklagemyndigheden, at frihedsstraffen skærpes, mens byrettens dom om at konfiskere firmabilen og frakende direktøren førerretten i et år skal stadfæstes.

Med henblik på at dreje til højre for at køre ind på en parkeringsplads holdt tiltalte ifølge eget udsagn kort stille langs vejen 25. marts 2022.

Her kom en cyklist, han så i bakspejlet, kørende på sin mountainbike mod ham, inden tiltalte kort efter hørte et "bump".

- Jeg er ikke i tvivl om, at han ramte bilen, siger direktøren.

Cyklisten kørte hurtigt væk, hvorefter tiltalte accelererede og kørte ind foran ham med fem-seks meters afstand, siger direktøren og tilføjer, at han kørte "hurtigt" frem, fordi han ønskede at udveksle informationer med cyklisten.

Hændelsen forårsagede blandt andet ridser ved firmabilens tankdæksel.

Omvendt mener cyklisten, at han ikke ramte bilen i første omgang. Han forklarer, at han slog med flad hånd på bilens siderude for at gøre føreren opmærksom på, at han kom cyklende højre om på vejen, hvor der ikke er en cykelsti.

Da han cyklede videre, hørte han, at bilen accelererede. Det næste, han husker, er, at han lå ned på brostenene, forklarer han.

Han tilføjer dog, at han "slog en kolbøtte i luften" og cyklede med omkring 20 kilometer i timen, da bilen skulle have ramt ham.

Ifølge et vidne, der gik på fortovet tæt på ulykkesstedet, var det "meget tydeligt", at tiltalte kørte efter cyklisten.

Et andet vidne tilføjer, at cyklisten "bragede" ind i siden på bilen og væltede. Han kunne ikke have undgået sammenstødet, lyder det.

Cyklisten fortæller, at han hurtigt rejste sig igen, idet han umiddelbart ikke kunne mærke smerte.

Vidnet, der stod på fortovet, forklarer, at tiltalte steg ud af bilen og sagde: "Det var ikke meningen, jeg ville ramme dig".

Ved anklageskriftet fra sagen i byretten var der rejst tiltale om grov vold, men anklagemyndigheden påstår, at der skal ske domfældelse efter den subsidiære tiltale om fareforvoldelse, ligesom han skal dømmes for at have udvist manglende agtpågivenhed i trafikken.

Tiltalte er i retslokalet flankeret af både sin egen og firmaets forsvarsadvokat.

Virksomheden har anket byrettens dom om konfiskering af firmabilen, der ifølge advokaten er blevet købt brugt til over 600.000 kroner.

Direktøren fremhæver, at han risikerer at blive fyret, hvis han findes skyldig.

Tiltalte er omfattet af navneforbud, indtil der falder dom senere onsdag.

/ritzau/